Украинские беженцы открыли "Пункт несокрушимости" для жителей Берлина во время блэкаута

Украинские беженцы, проживающие в Берлине, открыли для местных жителей "Пункт несокрушимости", где можно согреться, зарядить гаджеты и выпить горячего чая во время длительного блэкаута.

Об этом сообщило "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инициатором создания пункта стала украинка Оксана Орел, которая представляет украинскую общину в депутатском комитете по вопросам миграции и интеграции при районном совете Берлина. Она переехала в Германию вместе с дочерью после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В Берлине Орел вместе с другими украинскими беженцами основала украинско-германский центр AdlerA e.V., который помогает переселенцам адаптироваться в Германии. После отключения электроэнергии 3 января центр превратили в "Пункт несокрушимости" для жителей района. Там люди могут согреться, подзарядить телефоны, выпить горячий чай и приготовить еду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители Берлина учатся выживать в условиях блэкаута после диверсии: "Начинаешь понимать, как чувствуют себя украинцы. Я вот-вот заплачу". ВИДЕО

По словам Орел, первыми пунктом воспользовались семьи детей, посещающих организацию, как украинские, так и германские. Они приводили детей на занятия, грелись в помещении и заряжали гаджеты.

Здание центра расположено в районе, который находится без электроснабжения, однако подключено к другой линии электропередач. По словам Орел, "Пункт несокрушимости" открыли не только как жест благодарности немцам за поддержку Украины и беженцев, но и для того, чтобы поделиться украинским опытом жизни во время отключений электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ усиливает диверсии: Кремль использует гибридные атаки как предпосылку военной эскалации, - ЦПД

Что предшествовало?

3 января несколько десятков тысяч домохозяйств в юго-западной части Берлина остались без света из-за поджога кабельного моста. Часть домов также рискует остаться без отопления, поскольку блэкаут повлиял на систему централизованного теплоснабжения. Отключения произошли при температуре воздуха около 0 °C, местами фиксировался сильный снегопад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия рассматривает Германию как ключевую цель в войне против НАТО, - Bloomberg