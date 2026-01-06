Українські біженці відкрили "Пункт незламності" для жителів Берліна під час блекауту
Українські біженці, які проживають у Берліні, відкрили для місцевих мешканців "Пункт незламності", де можна зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого чаю під час тривалого блекауту.
Про це повідомило "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Ініціаторкою створення пункту стала українка Оксана Орел, яка представляє українську спільноту в депутатському комітеті з питань міграції та інтеграції при районній раді Берліна. Вона переїхала до Німеччини разом із донькою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У Берліні Орел разом з іншими українськими біженцями заснувала українсько-німецький центр AdlerA e.V., який допомагає переселенцям адаптуватися в Німеччині. Після відключення електроенергії 3 січня центр перетворили на "Пункт незламності" для мешканців району. Там люди можуть зігрітися, підзарядити телефони, випити гарячий чай і приготувати їжу.
За словами Орел, першими пунктом скористалися родини дітей, які відвідують організацію, як українські, так і німецькі. Вони приводили дітей на заняття, грілися в приміщенні та заряджали гаджети.
Будівля центру розташована в районі, який перебуває без електропостачання, однак підключена до іншої лінії електропередач. За словами Орел, "Пункт незламності" відкрили не лише як жест подяки німцям за підтримку України та біженців, а й для того, щоб поділитися українським досвідом життя під час відключень електроенергії.
Що передувало?
3 січня кілька десятків тисяч домогосподарств у південно-західній частині Берліна залишилися без світла через підпал кабельного мосту. Частина будинків також ризикує залишитися без опалення, оскільки блекаут вплинув на систему централізованого теплопостачання. Відключення відбулися за температури повітря близько 0 °C, місцями фіксувався сильний снігопад.
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