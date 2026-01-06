Українські біженці відкрили "Пункт незламності" для жителів Берліна під час блекауту

Українські біженці, які проживають у Берліні, відкрили для місцевих мешканців "Пункт незламності", де можна зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого чаю під час тривалого блекауту.

Про це повідомило "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Ініціаторкою створення пункту стала українка Оксана Орел, яка представляє українську спільноту в депутатському комітеті з питань міграції та інтеграції при районній раді Берліна. Вона переїхала до Німеччини разом із донькою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Берліні Орел разом з іншими українськими біженцями заснувала українсько-німецький центр AdlerA e.V., який допомагає переселенцям адаптуватися в Німеччині. Після відключення електроенергії 3 січня центр перетворили на "Пункт незламності" для мешканців району. Там люди можуть зігрітися, підзарядити телефони, випити гарячий чай і приготувати їжу.

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За словами Орел, першими пунктом скористалися родини дітей, які відвідують організацію, як українські, так і німецькі. Вони приводили дітей на заняття, грілися в приміщенні та заряджали гаджети.

Будівля центру розташована в районі, який перебуває без електропостачання, однак підключена до іншої лінії електропередач. За словами Орел, "Пункт незламності" відкрили не лише як жест подяки німцям за підтримку України та біженців, а й для того, щоб поділитися українським досвідом життя під час відключень електроенергії.

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Що передувало?

3 січня кілька десятків тисяч домогосподарств у південно-західній частині Берліна залишилися без світла через підпал кабельного мосту. Частина будинків також ризикує залишитися без опалення, оскільки блекаут вплинув на систему централізованого теплопостачання. Відключення відбулися за температури повітря близько 0 °C, місцями фіксувався сильний снігопад.

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