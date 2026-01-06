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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Росія розглядає Німеччину як ключову ціль у війні проти НАТО, - Bloomberg

Берлін попереджає: гібридна війна РФ може перейти у збройний конфлікт

Німеччина фіксує диверсії, кібератаки та готується до можливого загострення з боку Росії значно раніше 2029 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg із посиланням на конфіденційний 1200-сторінковий документ Бундесверу під назвою "Оперативний план Німеччини" (OPLAN DEU).

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Зазначається, що Німеччина розглядається РФ як першочергова ціль для збройного нападу, через статус головного логістичного хабу НАТО в Європі.

 Зокрема, у  документі Міністерства оборони зазначено, що енергетична система та оборонна інфраструктура – це перші цілі для атаки, щоб паралізувати процес ухвалення рішень, створити хаос та виявити вразливості в системі управління на всіх рівнях (від муніципального до федерального).

РФ заважатиме НАТО

Росія намагатиметься максимально ускладнити розгортання сил Альянсу на східному фланзі, перешкоджаючи пересуванню військ територією Німеччини.

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У документі міститься тривожний прогноз: Москва може бути готова до повномасштабного нападу на НАТО вже до 2029 року, проте серія нещодавніх диверсій, кібератак та порушень повітряного простору вказує на те, що загроза може реалізуватися значно раніше. Очільник Федеральної розвідувальної служби (BND) Мартін Єгер попередив, що Росія готова випробувати кордони Європи на міцність і може спровокувати "гарячу стадію" конфлікту в будь-який момент.

Берлін готовий захищатися

У відповідь на ці загрози Берлін планує значно посилити заходи безпеки, інтегруючи цивільну та військову інфраструктуру, а також виділити понад €160 млрд до 2029 року на модернізацію залізниць та об'єктів подвійного призначення.

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Автор: 

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Топ коментарі
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У Німеччині відреагували на заяви Медведєва про можливе викрадення Мерца
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06.01.2026 06:26 Відповісти
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Оголошене збільшення видатків на оборону до п'яти відсотків ВВП означає, що Німеччина здійснить поворот історичних масштабів у політиці безпеки. З моменту закінчення "холодної війни" Берлін покладався на міжнародну співпрацю, дипломатію та "культуру військової стриманості".

Поворотним моментом стала так звана промова канцлера Олафа Шольца "Про зміну епох" від 27 лютого 2022 року, за три дні після вторгнення Росії в Україну. Відразу після цієї промови федеральний уряд ухвалив створити для Бундесверу спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро. У 2024 році регулярні витрати на оборону становили близько 90 мільярдів євро, або близько 2,1 відсотка ВВП.
Збільшення до п'яти відсотків вимагатиме в майбутньому оборонного бюджету у понад 160 мільярдів євро щорічно.
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06.01.2026 06:58 Відповісти
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Москва може бути готова до повномасштабного нападу на НАТО вже до 2029 року Джерело: https://censor.net/ua/n3593987
Маю думку, шо до цієї дати московія не доживе!🙂
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06.01.2026 07:23 Відповісти

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