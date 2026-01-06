Росія розглядає Німеччину як ключову ціль у війні проти НАТО, - Bloomberg

Німеччина фіксує диверсії, кібератаки та готується до можливого загострення з боку Росії значно раніше 2029 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на конфіденційний 1200-сторінковий документ Бундесверу під назвою "Оперативний план Німеччини" (OPLAN DEU).

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Зазначається, що Німеччина розглядається РФ як першочергова ціль для збройного нападу, через статус головного логістичного хабу НАТО в Європі.

Зокрема, у документі Міністерства оборони зазначено, що енергетична система та оборонна інфраструктура – це перші цілі для атаки, щоб паралізувати процес ухвалення рішень, створити хаос та виявити вразливості в системі управління на всіх рівнях (від муніципального до федерального).

РФ заважатиме НАТО

Росія намагатиметься максимально ускладнити розгортання сил Альянсу на східному фланзі, перешкоджаючи пересуванню військ територією Німеччини.

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У документі міститься тривожний прогноз: Москва може бути готова до повномасштабного нападу на НАТО вже до 2029 року, проте серія нещодавніх диверсій, кібератак та порушень повітряного простору вказує на те, що загроза може реалізуватися значно раніше. Очільник Федеральної розвідувальної служби (BND) Мартін Єгер попередив, що Росія готова випробувати кордони Європи на міцність і може спровокувати "гарячу стадію" конфлікту в будь-який момент.

Берлін готовий захищатися

У відповідь на ці загрози Берлін планує значно посилити заходи безпеки, інтегруючи цивільну та військову інфраструктуру, а також виділити понад €160 млрд до 2029 року на модернізацію залізниць та об'єктів подвійного призначення.

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