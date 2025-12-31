Литва оновила стратегію нацбезпеки через "екзистенційну загрозу" з боку Росії, - ЗМІ

Литва переглянула національну стратегію безпеки, в якій попереджає про екзистенційну загрозу з боку Росії та можливість воєнного конфлікту з НАТО до кінця десятиліття.

Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.

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В оновленій стратегії зазначається, що безпекове середовище Литви суттєво погіршилося. Основними стовпами оборони країни визначено збройні сили, стійкість суспільства та підтримку союзників. Документ також наголошує на необхідності підготовки держави і населення до оборони в умовах війни.

Заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише підтвердило оцінки, які вже містилися у попередній стратегії безпеки, ухваленій за два місяці до початку війни.

"Вторгнення лише підкреслило те, що вже було визначено. Стратегію можна було переглянути і тоді", - сказав він.

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Колишні та чинні законодавці вказують, що попередній документ не втратив актуальності, адже в ньому вже був значний акцент на комплексному захисті, розвитку територіальної оборони та зміцненні Литовського союзу стрільців.

Водночас оновлена стратегія вперше чітко визначає екзистенційну загрозу для держави. За словами Алекси, така оцінка пов’язана з готовністю Росії застосовувати військову силу та її здатністю відновлювати бойові можливості попри війну в Україні.

"З огляду на 2030 рік, ймовірність військового конфлікту може зрости", - наголосив він.

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Документ робить акцент на збройній обороні, створенні військової дивізії, посиленні національної стійкості та стримуванні за підтримки союзників, зокрема через присутність американських військ у регіоні.

Оновлена стратегія також передбачає збільшення оборонних видатків до 5-6% ВВП. Очікується, що вже наступного року оборонний бюджет Литви перевищить 5% ВВП.

Переглянуту стратегію національної безпеки мають розглянути у Державній раді з питань оборони, після чого документ винесуть на затвердження парламенту.

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