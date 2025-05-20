Норвегія оприлюднила Стратегію нацбезпеки, визначивши Росію як довгострокову загрозу, - СЗР

Уряд Норвегії вперше в історії затвердив Стратегію національної безпеки. У документі Росія названа постійною і довгостроковою загрозою, на яку необхідно реагувати виключно через стримування, оборону та жорсткий контроль. Можливість діалогу або "перезавантаження" відносин виключено.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оцінкою уряду, війна в Україні є ключовим чинником переосмислення оборонної політики країни. Підтримка Києва розглядається як внесок у загальноєвропейську безпеку. Водночас зазначено, що результат конфлікту матиме далекосяжні наслідки не лише для України, а й для архітектури безпеки всього континенту.

Дивіться також: Норвезький кронпринц Хокон прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Документ визначає три стратегічні пріоритети:

Посилення обороноздатності. У відповідь на зростання ризику війни в Європі Норвегія планує швидке зміцнення збройних сил, розширення співпраці в межах НАТО та підготовку до можливого конфлікту, зокрема в Арктиці. Зміцнення стійкості суспільства до гібридних загроз. Серед пріоритетів – захист критичної інфраструктури, протидія дезінформації, тероризму та радикалізації, а також підвищення обізнаності громадян щодо надзвичайних ситуацій. Особливий акцент зроблено на захист демократичних процесів напередодні парламентських виборів 8 вересня 2025 року. Економічна безпека. Осло має намір зберегти відкриту, але захищену економіку, скорочуючи залежність від недружніх держав, зокрема Китаю. Пріоритетними є контроль за інвестиціями, розвиток критичних технологій, підтримка стратегічних галузей та гарантування стабільного енергопостачання до Європи з урахуванням безпекових ризиків.

У документі Китай згадується як системний виклик міжнародному порядку. Його економічна експансія та підтримка Росії підривають глобальну стабільність. Стратегія передбачає поступове скорочення залежності від китайських технологій, капіталу та експертизи в критичних секторах.

Також читайте: Війна в Україні завершиться лише тоді, коли Росія буде серйозно готова до миру, - МЗС Норвегії

Офіційно Норвегія вперше визначає свою політику щодо Росії в термінах "стримування і контроль", чітко відкидаючи ілюзії "діалогу" чи "перезапуску відносин".

Стратегія також свідчить про наміри Осло активніше долучатися до формування європейської оборонної політики та ініціатив зі зміцнення безпеки у Північній Європі.