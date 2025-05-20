Норвегия обнародовала Стратегию нацбезопасности, определив Россию как долгосрочную угрозу, - СВР

Правительство Норвегии впервые в истории утвердило Стратегию национальной безопасности. В документе Россия названа постоянной и долгосрочной угрозой, на которую необходимо реагировать исключительно через сдерживание, оборону и жесткий контроль. Возможность диалога или "перезагрузки" отношений исключена.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно оценке правительства, война в Украине является ключевым фактором переосмысления оборонной политики страны. Поддержка Киева рассматривается как вклад в общеевропейскую безопасность. В то же время отмечено, что результат конфликта будет иметь далеко идущие последствия не только для Украины, но и для архитектуры безопасности всего континента.

Смотрите также: Норвежский кронпринц Хокон прибыл в Киев. ФОТОрепортаж

Документ определяет три стратегических приоритета:

Усиление обороноспособности. В ответ на рост риска войны в Европе Норвегия планирует быстрое укрепление вооруженных сил, расширение сотрудничества в рамках НАТО и подготовку к возможному конфликту, в частности в Арктике. Укрепление устойчивости общества к гибридным угрозам. Среди приоритетов - защита критической инфраструктуры, противодействие дезинформации, терроризму и радикализации, а также повышение осведомленности граждан о чрезвычайных ситуациях. Особый акцент сделан на защиту демократических процессов накануне парламентских выборов 8 сентября 2025 года. Экономическая безопасность. Осло намерен сохранить открытую, но защищенную экономику, сокращая зависимость от недружественных государств, в частности Китая. Приоритетными являются контроль за инвестициями, развитие критических технологий, поддержка стратегических отраслей и обеспечение стабильного энергоснабжения Европы с учетом рисков безопасности.

В документе Китай упоминается как системный вызов международному порядку. Его экономическая экспансия и поддержка России подрывают глобальную стабильность. Стратегия предусматривает постепенное сокращение зависимости от китайских технологий, капитала и экспертизы в критических секторах.

Также читайте: Война в Украине завершится лишь тогда, когда Россия будет серьезно готова к миру, - МИД Норвегии

Официально Норвегия впервые определяет свою политику в отношении России в терминах "сдерживания и контроля", четко отвергая иллюзии "диалога" или "перезапуска отношений".

Стратегия также свидетельствует о намерениях Осло активнее участвовать в формировании европейской оборонной политики и инициатив по укреплению безопасности в Северной Европе.