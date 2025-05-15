Война в Украине закончится только тогда, когда Россия будет серьезно готова к миру, - МИД Норвегии
В МИД Норвегии заявили, что война РФ против Украины закончится только тогда, когда Москва будет серьезно готова к миру.
Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Турции у нас были хорошие встречи стран НАТО. Могла состояться еще одна важная встреча. Появился только Владимир Зеленский", - отметил он.
Эйде подчеркнул, что российский диктатор Путин должен продемонстрировать готовность к миру действиями, а не только словами.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
Рашка готова Тільки до Війн
На більше вона не здатна.