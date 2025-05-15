РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Заявления о мире
630 17

Война в Украине закончится только тогда, когда Россия будет серьезно готова к миру, - МИД Норвегии

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде

В МИД Норвегии заявили, что война РФ против Украины закончится только тогда, когда Москва будет серьезно готова к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Турции у нас были хорошие встречи стран НАТО. Могла состояться еще одна важная встреча. Появился только Владимир Зеленский", - отметил он.

Эйде подчеркнул, что российский диктатор Путин должен продемонстрировать готовность к миру действиями, а не только словами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Норвегии Эйде: Если Путин не готов к компромиссу, то будет больше санкций и последствий

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Также читайте: Британия в ОБСЕ: Россия затягивает время и выставляет максималистские требования вместо мира

Автор: 

Норвегия (733) россия (96924) война в Украине (5744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Війна закінчиться тільки тоді, коли росія зникне, перестане існувати в тому виді, як вона зараз існує. Треба вже це остаточно зрозуміти ВСІМ і на Заході в першу чергу, бо всі оті обамівські "перезагрузки" та трУмпівські "ми гарно з ним ладимо" призводять тільки до одного - до ще більшої ескалації з боку кацапстана. Тільки розваливши оту бензоколонку нахєр, можна чогось сподіватись, а по іншому - затяжна війна, яка йде поки що тільки в Європі(не в крахнах НАТО), але дуже скоро буде і НАТО. Ідіоти ті, хто й досі думає, що пуйла і кацапів можна якось "уболтать" без винищення їх фізично та не розваливши їх до стану "жаби квакають на болотах", як це було при Ярославі.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:56 Ответить
+3
При Зе та Пу війна не завершиться.Обидва зацікавлені в утримані влади
показать весь комментарий
15.05.2025 19:52 Ответить
+3
Якийсь Сюр.
Рашка готова Тільки до Війн
На більше вона не здатна.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
15.05.2025 19:51 Ответить
При Зе та Пу війна не завершиться.Обидва зацікавлені в утримані влади
показать весь комментарий
15.05.2025 19:52 Ответить
Вони нічого не зрозуміють навіть коли кацапські прапори в Нарвіку чи Осло з'являться !
показать весь комментарий
15.05.2025 19:53 Ответить
Війна закінчиться тільки тоді, коли росія зникне, перестане існувати в тому виді, як вона зараз існує. Треба вже це остаточно зрозуміти ВСІМ і на Заході в першу чергу, бо всі оті обамівські "перезагрузки" та трУмпівські "ми гарно з ним ладимо" призводять тільки до одного - до ще більшої ескалації з боку кацапстана. Тільки розваливши оту бензоколонку нахєр, можна чогось сподіватись, а по іншому - затяжна війна, яка йде поки що тільки в Європі(не в крахнах НАТО), але дуже скоро буде і НАТО. Ідіоти ті, хто й досі думає, що пуйла і кацапів можна якось "уболтать" без винищення їх фізично та не розваливши їх до стану "жаби квакають на болотах", як це було при Ярославі.
показать весь комментарий
15.05.2025 19:56 Ответить
Якийсь Сюр.
Рашка готова Тільки до Війн
На більше вона не здатна.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:03 Ответить
Тобто ніколи?
показать весь комментарий
15.05.2025 20:11 Ответить
Вода стане гарячою тоді, коли її хтось підігріє.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:15 Ответить
вода стане холодною коли охолоне
показать весь комментарий
15.05.2025 20:34 Ответить
вода стане кристаллом, коли температура впаде нижче 0, і стане паром коли її хтось підігріє до +100С
показать весь комментарий
15.05.2025 20:55 Ответить
- Еспен Барт Ейде
показать весь комментарий
15.05.2025 21:41 Ответить
аджещь лыджещь.
показать весь комментарий
15.05.2025 22:13 Ответить
Скоріше коли доб'ють расею
показать весь комментарий
15.05.2025 20:17 Ответить
Рашка і мир... ну маячня
показать весь комментарий
15.05.2025 20:38 Ответить
Війна закінчиться тільки в одному випадку - коли Україна буде мати власну ядерну зброю і націлить її на підорашу ! Маленька поправка - її повинно бути багато ! Ну ї звичайно , коли не буде гнусявого.
показать весь комментарий
15.05.2025 20:42 Ответить
а готова до миру рф буде тільки тоді коли усі кацапи повиздихають. це 100%
показать весь комментарий
15.05.2025 20:47 Ответить
Це щоб орда була готова до миру? Ну ви дайоті...
показать весь комментарий
15.05.2025 20:49 Ответить
Росія буде просити миру тільки тоді, коли її добрих звіздюлін підкинуть наші ЗСУ. Але Володя Боневтік Брехливо-Потужний укріплює марафон, поліцію і офіс президента, а не ЗСУ. Він розуміє, що якщо закінчиться війна то йому дві дороги - або на довічне, або драпак до Ізраїлю, а там не побикуєш, там потрібно і в армії служити і працювати, його "квартал" там нікому не всsрався, про "синйора Голокоста" не пожартуєш і кордони іх Іраном не "передвинєш".
показать весь комментарий
15.05.2025 21:50 Ответить
 
 