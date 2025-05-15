Британия в ОБСЕ: Россия тянет время и выставляет максималистские требования вместо мира

Постоянный представитель Великобритании Нил Холланд раскритиковал действия России и отметил, что она не намерена искать справедливый мир, а лишь пытается выиграть время.

Об этом он сказалво время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Голланд напомнил, что Украина согласилась на полное прекращение огня для создания условий для переговоров, чего не сделала Россия. Зато, по его словам, РФ выдвигает так называемые требования устранения "первопричин конфликта", которые на самом деле являются максималистскими и отрицают территориальную целостность Украины.

"В минувшие выходные Великобритания, США и наши европейские партнеры повторили призыв к России немедленно согласиться на 30-дневное прекращение огня, как это сделала Украина, чтобы создать пространство для переговоров. Однако Россия, вместо того чтобы воспользоваться этой возможностью, продолжает затягивать время", - сказал Холланд.

Дипломат подчеркнул, что"перемирия", объявленные Кремлем на отдельные даты, были лишь попыткой создать иллюзию миролюбия, тогда как боевые действия продолжались. По словам Голланда, Великобритания и ее союзники готовы ввести новые санкции, если Россия не прекратит медлить и не согласится на мир на справедливых условиях.

Также он приветствовал усилия к мирным переговорам, в частности инициативы президента Зеленского, и осудил отказ Путина от участия в таких переговорах.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

