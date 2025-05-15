Британія в ОБСЄ: Росія затягує час і виставляє максималістські вимоги замість миру

Постійний представник Великої Британії Ніл Голланд розкритикував дії Росії та зазначив, що вона не має наміру шукати справедливий мир, а лише намагається виграти час.

Про це він сказав під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Голланд нагадав, що Україна погодилася на повне припинення вогню для створення умов до переговорів, чого не зробила Росія. Натомість, за його словами, РФ висуває так звані вимоги усунення "першопричин конфлікту", які насправді є максималістськими та заперечують територіальну цілісність України.

"Минулими вихідними Велика Британія, США та наші європейські партнери повторили заклик до Росії негайно погодитися на 30-денне припинення вогню, як це зробила Україна, щоб створити простір для переговорів. Однак Росія, замість того щоб скористатися цією можливістю, продовжує затягувати час", - сказав Голланд.

Дипломат наголосив, що "перемир’я", оголошені Кремлем на окремі дати, були лише спробою створити ілюзію миролюбства, тоді як бойові дії продовжувались. За словами Голланда, Велика Британія та її союзники готові ввести нові санкції, якщо Росія не припинить зволікати і не погодиться на мир на справедливих умовах.

Також він привітав зусилля до мирних переговорів, зокрема ініціативи президента Зеленського, і засудив відмову Путіна від участі в таких переговорах.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

