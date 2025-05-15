Війна в Україні завершиться лише тоді, коли Росія буде серйозно готова до миру, - МЗС Норвегії

У МЗС Норвегії заявили, що війна РФ проти України закінчиться лише тоді, коли Москва буде серйозно готова до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Туреччині у нас були хороші зустрічі країн НАТО. Могла відбутися ще одна важлива зустріч. З'явився лише Володимир Зеленський", - зазначив він.

Ейде наголосив, що російський диктатор Путін повинен продемонструвати готовність до миру діями, а не лише словами.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

