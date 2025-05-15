УКР
Новини Заяви про мир
630 17

Війна в Україні завершиться лише тоді, коли Росія буде серйозно готова до миру, - МЗС Норвегії

Глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде

У МЗС Норвегії заявили, що війна РФ проти України закінчиться лише тоді, коли Москва буде серйозно готова до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Туреччині у нас були хороші зустрічі країн НАТО. Могла відбутися ще одна важлива зустріч. З'явився лише Володимир Зеленський", - зазначив він.

Ейде наголосив, що російський диктатор Путін повинен продемонструвати готовність до миру діями, а не лише словами.

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Автор: 

Норвегія (811) росія (67271) війна в Україні (5783)
Топ коментарі
+8
Війна закінчиться тільки тоді, коли росія зникне, перестане існувати в тому виді, як вона зараз існує. Треба вже це остаточно зрозуміти ВСІМ і на Заході в першу чергу, бо всі оті обамівські "перезагрузки" та трУмпівські "ми гарно з ним ладимо" призводять тільки до одного - до ще більшої ескалації з боку кацапстана. Тільки розваливши оту бензоколонку нахєр, можна чогось сподіватись, а по іншому - затяжна війна, яка йде поки що тільки в Європі(не в крахнах НАТО), але дуже скоро буде і НАТО. Ідіоти ті, хто й досі думає, що пуйла і кацапів можна якось "уболтать" без винищення їх фізично та не розваливши їх до стану "жаби квакають на болотах", як це було при Ярославі.
15.05.2025 19:56 Відповісти
+3
При Зе та Пу війна не завершиться.Обидва зацікавлені в утримані влади
15.05.2025 19:52 Відповісти
+3
Якийсь Сюр.
Рашка готова Тільки до Війн
На більше вона не здатна.
15.05.2025 20:03 Відповісти
🤣🤣🤣
15.05.2025 19:51 Відповісти
15.05.2025 19:52 Відповісти
Вони нічого не зрозуміють навіть коли кацапські прапори в Нарвіку чи Осло з'являться !
15.05.2025 19:53 Відповісти
15.05.2025 19:56 Відповісти
15.05.2025 20:03 Відповісти
Тобто ніколи?
15.05.2025 20:11 Відповісти
Вода стане гарячою тоді, коли її хтось підігріє.
15.05.2025 20:15 Відповісти
вода стане холодною коли охолоне
15.05.2025 20:34 Відповісти
вода стане кристаллом, коли температура впаде нижче 0, і стане паром коли її хтось підігріє до +100С
15.05.2025 20:55 Відповісти
- Еспен Барт Ейде
15.05.2025 21:41 Відповісти
аджещь лыджещь.
15.05.2025 22:13 Відповісти
Скоріше коли доб'ють расею
15.05.2025 20:17 Відповісти
Рашка і мир... ну маячня
15.05.2025 20:38 Відповісти
Війна закінчиться тільки в одному випадку - коли Україна буде мати власну ядерну зброю і націлить її на підорашу ! Маленька поправка - її повинно бути багато ! Ну ї звичайно , коли не буде гнусявого.
15.05.2025 20:42 Відповісти
а готова до миру рф буде тільки тоді коли усі кацапи повиздихають. це 100%
15.05.2025 20:47 Відповісти
Це щоб орда була готова до миру? Ну ви дайоті...
15.05.2025 20:49 Відповісти
Росія буде просити миру тільки тоді, коли її добрих звіздюлін підкинуть наші ЗСУ. Але Володя Боневтік Брехливо-Потужний укріплює марафон, поліцію і офіс президента, а не ЗСУ. Він розуміє, що якщо закінчиться війна то йому дві дороги - або на довічне, або драпак до Ізраїлю, а там не побикуєш, там потрібно і в армії служити і працювати, його "квартал" там нікому не всsрався, про "синйора Голокоста" не пожартуєш і кордони іх Іраном не "передвинєш".
15.05.2025 21:50 Відповісти
 
 