Норвежский кронпринц Хокон прибыл в Киев

Кронпринц Норвегии Хокон 20 мая совершил визит в Украину, став первым представителем норвежской королевской семьи, который посетил страну за последние почти 20 лет.

Как отмечается, поезд с кронпринцем прибыл утром на одну из станций за пределами Киева - вероятно в районе Бучи или Ирпеня. Его встретили посол Норвегии в Украине и украинская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Мищенко.

Вместе с принцем прибыл и министр энергетики Норвегии Терье Осланд. В пресс-службе королевской семьи отметили, что визит является знаком "сильной и продолжающейся поддержки Норвегии для украинской власти и народа".

Во время визита Хокон побывал в больнице, где проходят реабилитацию раненые украинские военные, и посетил мемориал погибшим защитникам в Мощуне - месте ожесточенных боев во время обороны Киева в феврале-марте 2022 года.

В программе визита также запланированы встречи с представителями украинской власти и обсуждение проектов, которые Норвегия поддерживает в Украине.

Предыдущий визит представителя норвежской монархии состоялся в 2008 году - тогда в Киев приезжала кронпринцесса Метте-Марит.

