Норвегии выделяет около $157 млн на восстановление Украины
Норвегия выделяет 2,4 миллиарда норвежских крон (около 157 млн долларов) в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF), созданный Всемирным банком.
Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что общая сумма норвежской помощи через Фонд URTF уже превысила 9 миллиардов крон(592 миллионов долларов, - ред.), что составляет более трети всего финансирования фонда.
"Полномасштабное вторжение России вызвало масштабные разрушения в Украине. Увеличение поддержки Норвегией "Фонда помощи Украине, восстановления, реконструкции и реформ" Всемирного банка поможет обеспечить стабильность таких важных услуг, как образование, здравоохранение и энергоснабжение. Это крайне важно для поддержки устойчивости украинского народа и содействия усилиям Украины по восстановлению и реформам",- заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Геніальний Василь Симоненко щось інтуїтивно відчував про гнилість штатів.
Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю...
Хай мовчать америки й росії,
Коли я з тобою говорю.
Не можна давати так сяк.
Краще адресна допомога конкретним людям на рахунок - фермерам, інвалідам війни, переселенцям!! Це і справедливо і підніме економіку ( обіг коштів та товарів, попит ) а НЕ підніме офшори Скумбрії
Так вони дбають про свою економіку АЛЕ це найпростіший спосіб допомогти мирняку в Україні!! А те що даєте Т.Зв. "уряду" то йде у офшори Скумбрії!! Схаменіться
Її Енергетичний фонд (так званий Державний пенсійний фонд) є одним із найбільших у світі, що демонструє, як країна використовує свої доходи для довготривалого фінансового розвитку.
Уряд Норвегії 4 квітня ухвалив рішення збільшити допомогу Україні у 2025 році на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд), довівши загальний її річний обсяг до 85 млрд крон ($7,8 млрд).