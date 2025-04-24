Норвегии выделяет около $157 млн на восстановление Украины

Норвегия выделяет 2,4 миллиарда норвежских крон (около 157 млн долларов) в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF), созданный Всемирным банком.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что общая сумма норвежской помощи через Фонд URTF уже превысила 9 миллиардов крон(592 миллионов долларов, - ред.), что составляет более трети всего финансирования фонда.

"Полномасштабное вторжение России вызвало масштабные разрушения в Украине. Увеличение поддержки Норвегией "Фонда помощи Украине, восстановления, реконструкции и реформ" Всемирного банка поможет обеспечить стабильность таких важных услуг, как образование, здравоохранение и энергоснабжение. Это крайне важно для поддержки устойчивости украинского народа и содействия усилиям Украины по восстановлению и реформам",- заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

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