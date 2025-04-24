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Новости Помощь Украине от Норвегии
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Норвегии выделяет около $157 млн на восстановление Украины

Норвегія

Норвегия выделяет 2,4 миллиарда норвежских крон (около 157 млн долларов) в Фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF), созданный Всемирным банком.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что общая сумма норвежской помощи через Фонд URTF уже превысила 9 миллиардов крон(592 миллионов долларов, - ред.), что составляет более трети всего финансирования фонда.

"Полномасштабное вторжение России вызвало масштабные разрушения в Украине. Увеличение поддержки Норвегией "Фонда помощи Украине, восстановления, реконструкции и реформ" Всемирного банка поможет обеспечить стабильность таких важных услуг, как образование, здравоохранение и энергоснабжение. Это крайне важно для поддержки устойчивости украинского народа и содействия усилиям Украины по восстановлению и реформам",- заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Также читайте: Премьер Норвегии Стёре и министр финансов Столтенберг встретятся с Трампом в Вашингтоне: обсудят войну в Украине

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Норвегия (699) помощь (7803) восстановления (144) Стёре Йонас Гар (10)


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Нащо вся ця демагогія стосовно відновлення? Ще вижити треба, щоб було що і кому відновлювати.
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24.04.2025 00:35 Ответить
Відновлення іде постійно. Якщо б нічого не відновлювали, а чекали б кінця війни, у вас би досі електрика була б за графіком
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24.04.2025 08:14 Ответить
Так, Норвегія це не трамповські штати. Україна не росія, Європа - не америка.

Геніальний Василь Симоненко щось інтуїтивно відчував про гнилість штатів.

Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.

Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю...
Хай мовчать америки й росії,
Коли я з тобою говорю.
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24.04.2025 00:47 Ответить
А хто контролює кошти, потоки??
Не можна давати так сяк.
Краще адресна допомога конкретним людям на рахунок - фермерам, інвалідам війни, переселенцям!! Це і справедливо і підніме економіку ( обіг коштів та товарів, попит ) а НЕ підніме офшори Скумбрії
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24.04.2025 00:49 Ответить
Скандинави забороняють (!) біженцям на велфері перераховувати кошти в Україну ,
Так вони дбають про свою економіку АЛЕ це найпростіший спосіб допомогти мирняку в Україні!! А те що даєте Т.Зв. "уряду" то йде у офшори Скумбрії!! Схаменіться
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24.04.2025 00:52 Ответить
зеленим кошти неможна давати в жодному разі! Потрібен спостерігач за отриманням та розподілом того бабла. Бо зеуроди - або під асфальт закатоют, або шашликів нашкварять. Віри їм немає..
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24.04.2025 01:00 Ответить
Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії.

Її Енергетичний фонд (так званий Державний пенсійний фонд) є одним із найбільших у світі, що демонструє, як країна використовує свої доходи для довготривалого фінансового розвитку.

Уряд Норвегії 4 квітня ухвалив рішення збільшити допомогу Україні у 2025 році на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд), довівши загальний її річний обсяг до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
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24.04.2025 01:02 Ответить
 
 