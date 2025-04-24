Норвегія виділяє близько $157 млн на відновлення України
Норвегія виділяє 2,4 мільярда норвезьких крон (близько 157 млн доларів) до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF), створеного Світовим банком.
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загальна сума норвезької допомоги через Фонд URTF вже перевищила 9 мільярдів крон (592 мільйонів доларів, - ред.), що становить понад третину всього фінансування фонду.
"Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масштабні руйнування в Україні. Збільшення підтримки Норвегією "Фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ" Світового банку допоможе забезпечити стабільність таких важливих послуг, як освіта, охорона здоров’я та енергопостачання. Це вкрай важливо для підтримки стійкості українського народу та сприяння зусиллям України з відновлення та реформ",- заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.
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Геніальний Василь Симоненко щось інтуїтивно відчував про гнилість штатів.
Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю...
Хай мовчать америки й росії,
Коли я з тобою говорю.
Не можна давати так сяк.
Краще адресна допомога конкретним людям на рахунок - фермерам, інвалідам війни, переселенцям!! Це і справедливо і підніме економіку ( обіг коштів та товарів, попит ) а НЕ підніме офшори Скумбрії
Так вони дбають про свою економіку АЛЕ це найпростіший спосіб допомогти мирняку в Україні!! А те що даєте Т.Зв. "уряду" то йде у офшори Скумбрії!! Схаменіться
Її Енергетичний фонд (так званий Державний пенсійний фонд) є одним із найбільших у світі, що демонструє, як країна використовує свої доходи для довготривалого фінансового розвитку.
Уряд Норвегії 4 квітня ухвалив рішення збільшити допомогу Україні у 2025 році на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд), довівши загальний її річний обсяг до 85 млрд крон ($7,8 млрд).