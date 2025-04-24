Норвегія виділяє близько $157 млн на відновлення України

Норвегія виділяє 2,4 мільярда норвезьких крон (близько 157 млн доларів) до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF), створеного Світовим банком.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальна сума норвезької допомоги через Фонд URTF вже перевищила 9 мільярдів крон (592 мільйонів доларів, - ред.), що становить понад третину всього фінансування фонду.

"Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масштабні руйнування в Україні. Збільшення підтримки Норвегією "Фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ" Світового банку допоможе забезпечити стабільність таких важливих послуг, як освіта, охорона здоров’я та енергопостачання. Це вкрай важливо для підтримки стійкості українського народу та сприяння зусиллям України з відновлення та реформ",- заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

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