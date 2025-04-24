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Новини Допомога Україні від Норвегії
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Норвегія виділяє близько $157 млн на відновлення України

Норвегія

Норвегія виділяє 2,4 мільярда норвезьких крон (близько 157 млн доларів) до Фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформ (URTF), створеного Світовим банком.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальна сума норвезької допомоги через Фонд URTF вже перевищила 9 мільярдів крон (592 мільйонів доларів, - ред.), що становить понад третину всього фінансування фонду.

"Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масштабні руйнування в Україні. Збільшення підтримки Норвегією "Фонду допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ" Світового банку допоможе забезпечити стабільність таких важливих послуг, як освіта, охорона здоров’я та енергопостачання. Це вкрай важливо для підтримки стійкості українського народу та сприяння зусиллям України з відновлення та реформ",- заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Читайте також: Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії Стере найближчі контакти з партнерами та розширення безпекової співпраці

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Норвегія (767) допомога (8350) відновлення (579) Стере Йонас Гар (11)


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Нащо вся ця демагогія стосовно відновлення? Ще вижити треба, щоб було що і кому відновлювати.
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24.04.2025 00:35 Відповісти
Відновлення іде постійно. Якщо б нічого не відновлювали, а чекали б кінця війни, у вас би досі електрика була б за графіком
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24.04.2025 08:14 Відповісти
Так, Норвегія це не трамповські штати. Україна не росія, Європа - не америка.

Геніальний Василь Симоненко щось інтуїтивно відчував про гнилість штатів.

Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова...
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.

Ради тебе перли в душу сію,
Ради тебе мислю і творю...
Хай мовчать америки й росії,
Коли я з тобою говорю.
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24.04.2025 00:47 Відповісти
А хто контролює кошти, потоки??
Не можна давати так сяк.
Краще адресна допомога конкретним людям на рахунок - фермерам, інвалідам війни, переселенцям!! Це і справедливо і підніме економіку ( обіг коштів та товарів, попит ) а НЕ підніме офшори Скумбрії
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24.04.2025 00:49 Відповісти
Скандинави забороняють (!) біженцям на велфері перераховувати кошти в Україну ,
Так вони дбають про свою економіку АЛЕ це найпростіший спосіб допомогти мирняку в Україні!! А те що даєте Т.Зв. "уряду" то йде у офшори Скумбрії!! Схаменіться
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24.04.2025 00:52 Відповісти
зеленим кошти неможна давати в жодному разі! Потрібен спостерігач за отриманням та розподілом того бабла. Бо зеуроди - або під асфальт закатоют, або шашликів нашкварять. Віри їм немає..
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24.04.2025 01:00 Відповісти
Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії.

Її Енергетичний фонд (так званий Державний пенсійний фонд) є одним із найбільших у світі, що демонструє, як країна використовує свої доходи для довготривалого фінансового розвитку.

Уряд Норвегії 4 квітня ухвалив рішення збільшити допомогу Україні у 2025 році на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд), довівши загальний її річний обсяг до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
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24.04.2025 01:02 Відповісти
 
 