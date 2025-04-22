Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії Стере найближчі контакти з партнерами та розширення безпекової співпраці

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис глави держави у телеграм.

Найперше Зеленський поінформував прем’єра Норвегії про сьогоднішні російські обстріли цивільної інфраструктури України.

"Наші люди роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки цих ударів", - сказав очільник держави.

Лідери також узгодили найближчі контакти з партнерами та узгодили спільні позиції.

"Норвегія підтримує важливість збереження тиску на Росію заради миру, і це дуже важливо. Шлях до миру має розпочатися з безумовного припинення вогню – саме так, як запропонували Сполучені Штати, і Україна підтримала цю пропозицію", - заявив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський і Стере говорили також про розширення безпекової співпраці в багатосторонніх форматах і домовилися працювати над цим разом.

Читайте також: Погоджене парламентом потроєння оборонної допомоги Україні негайно втілюється, - прем’єр Норвегії Стере