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Новини Розмова Зеленського зі Стере
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Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії Стере найближчі контакти з партнерами та розширення безпекової співпраці

Зеленський провів розмову зі Стере

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис глави держави у телеграм.

Найперше Зеленський поінформував прем’єра Норвегії про сьогоднішні російські обстріли цивільної інфраструктури України.

"Наші люди роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки цих ударів", - сказав очільник держави.

Лідери також узгодили найближчі контакти з партнерами та узгодили спільні позиції.

"Норвегія підтримує важливість збереження тиску на Росію заради миру, і це дуже важливо. Шлях до миру має розпочатися з безумовного припинення вогню – саме так, як запропонували Сполучені Штати, і Україна підтримала цю пропозицію", - заявив Зеленський.

Окрім цього, Зеленський і Стере говорили також про розширення безпекової співпраці в багатосторонніх форматах і домовилися працювати над цим разом.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23832) Стере Йонас Гар (11)


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а де соя?
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22.04.2025 21:52 Відповісти
 
 