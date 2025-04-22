Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії Стере найближчі контакти з партнерами та розширення безпекової співпраці
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис глави держави у телеграм.
Найперше Зеленський поінформував прем’єра Норвегії про сьогоднішні російські обстріли цивільної інфраструктури України.
"Наші люди роблять усе можливе, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки цих ударів", - сказав очільник держави.
Лідери також узгодили найближчі контакти з партнерами та узгодили спільні позиції.
"Норвегія підтримує важливість збереження тиску на Росію заради миру, і це дуже важливо. Шлях до миру має розпочатися з безумовного припинення вогню – саме так, як запропонували Сполучені Штати, і Україна підтримала цю пропозицію", - заявив Зеленський.
Окрім цього, Зеленський і Стере говорили також про розширення безпекової співпраці в багатосторонніх форматах і домовилися працювати над цим разом.
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