Зеленский обсудил с премьером Норвегии Стере ближайшие контакты с партнерами и расширение сотрудничества в сфере безопасности

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в телеграм.

В первую очередь Зеленский проинформировал премьера Норвегии о сегодняшних российских обстрелах гражданской инфраструктуры Украины.

"Наши люди делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия этих ударов", - сказал глава государства.

Лидеры также согласовали ближайшие контакты с партнерами и согласовали общие позиции.

"Норвегия поддерживает важность сохранения давления на Россию ради мира, и это очень важно. Путь к миру должен начаться с безусловного прекращения огня - именно так, как предложили Соединенные Штаты, и Украина поддержала это предложение", - заявил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский и Стере говорили также о расширении сотрудничества в сфере безопасности в многосторонних форматах и договорились работать над этим вместе.

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