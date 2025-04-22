РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15020 посетителей онлайн
Новости Разговор Зеленского со Стёре
228 1

Зеленский обсудил с премьером Норвегии Стере ближайшие контакты с партнерами и расширение сотрудничества в сфере безопасности

Зеленский провел разговор со Стере

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы государства в телеграм.

В первую очередь Зеленский проинформировал премьера Норвегии о сегодняшних российских обстрелах гражданской инфраструктуры Украины.

"Наши люди делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия этих ударов", - сказал глава государства.

Лидеры также согласовали ближайшие контакты с партнерами и согласовали общие позиции.

"Норвегия поддерживает важность сохранения давления на Россию ради мира, и это очень важно. Путь к миру должен начаться с безусловного прекращения огня - именно так, как предложили Соединенные Штаты, и Украина поддержала это предложение", - заявил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский и Стере говорили также о расширении сотрудничества в сфере безопасности в многосторонних форматах и договорились работать над этим вместе.

Читайте также: Согласованное парламентом утроение оборонной помощи Украине немедленно воплощается, - премьер Норвегии Стере

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) Стёре Йонас Гар (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де соя?
показать весь комментарий
22.04.2025 21:52 Ответить
 
 