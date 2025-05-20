Норвезький кронпринц Хокон прибув до Києва. ФОТОрепортаж

Кронпринц Норвегії Хокон 20 травня здійснив візит до України, ставши першим представником норвезької королівської родини, який відвідав країну за останні майже 20 років.

Як зазначається, потяг з кронпринцом прибув зранку на одну зі станцій за межами Києва - ймовірно в районі Бучі чи Ірпеня. Його зустріли посол Норвегії в Україні та українська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Олександром Міщенком.

Разом із принцом прибув і міністр енергетики Норвегії Тер’є Осланд. У пресслужбі королівської родини зазначили, що візит є знаком "сильної і триваючої підтримки Норвегії для української влади та народу".

Під час візиту Хокон побував у лікарні, де проходять реабілітацію поранені українські військові, та відвідав меморіал загиблим захисникам у Мощуні - місці запеклих боїв під час оборони Києва у лютому-березні 2022 року.

У програмі візиту також заплановані зустрічі з представниками української влади та обговорення проєктів, які Норвегія підтримує в Україні.

Попередній візит представника норвезької монархії відбувся у 2008 році - тоді до Києва приїжджала кронпринцеса Метте-Маріт.

