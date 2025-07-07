ДБР розслідує 2712 справ щодо злочинів проти національної безпеки. ІНФОГРАФІКА

Державне бюро розслідувань розслідує понад 2700 кримінальних справ щодо злочинів проти національної безпеки.

Про це пише пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну під час війни. У межах відкритих проваджень слідчі збирають докази, допитують свідків і передають матеріали до суду для притягнення винних до відповідальності", - наголошують в Бюро.

За фактами державної зради (ст. 111 КК) відкрито 1 874 провадження, за колабораційну діяльність (ст. 111-1) — 659, щодо пособництва державі-агресору (ст. 111-2) — 46 справ.

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Станом на початок липня 1 470 осіб отримали повідомлення про підозру, 521 оголошена в розшук, 1 380 перевіряються на причетність до державної зради та колабораціонізму. До суду загалом спрямовано 1 243 обвинувальних актів.