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ГБР расследует 2712 дел о преступлениях против национальной безопасности. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований расследует более 2700 уголовных дел о преступлениях против национальной безопасности.

Об этом пишет пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Инфографика ГБР по расследованиям

"Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, которые предали Украину во время войны. В рамках открытых производств следователи собирают доказательства, допрашивают свидетелей и передают материалы в суд для привлечения виновных к ответственности", - отмечают в Бюро.

По фактам государственной измены (ст. 111 УК) открыто 1 874 производства, за коллаборационную деятельность (ст. 111-1) - 659, по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2) - 46 дел.

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По состоянию на начало июля 1 470 человек получили сообщение о подозрении, 521 объявлен в розыск, 1 380 проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму. В суд в целом направлено 1 243 обвинительных акта.

Автор: 

нацбезопасность (227) расследование (3055) государственная измена (1584) ГБР (3087)


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дбр розслідує.. дальше можно не читать.. это как жена плокулола в свое время рассказывала про миллион уголовных дел.. Когда вы уже сдохнете??
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08.07.2025 00:28 Ответить
І жодної проти головних зрадників - Зеленського та Єрмака.
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08.07.2025 00:48 Ответить
Якби підслідних знищували хоча б з 2022 року за законами воєнного часу, то сьогодні такої кількості справ не було б. Уявіть скільки людей цим зайнято і скільки коштів витрачається для того щоб взяти хабаря у зрадників, відпустити і відкрити нове розслідування. І так по всьому "зеленому колу"... Слідчі це насправді ухилянти - чим більше справ в провадженні тим менший ризик опинитися на фронті...
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08.07.2025 02:54 Ответить
Ішак та ОПГ дєрмака - головні зрадники. На нари мудаків прострочених!
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08.07.2025 06:50 Ответить
 
 