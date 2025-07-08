ГБР расследует 2712 дел о преступлениях против национальной безопасности. ИНФОГРАФИКА

Государственное бюро расследований расследует более 2700 уголовных дел о преступлениях против национальной безопасности.

Об этом пишет пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное бюро расследований системно разоблачает лиц, которые предали Украину во время войны. В рамках открытых производств следователи собирают доказательства, допрашивают свидетелей и передают материалы в суд для привлечения виновных к ответственности", - отмечают в Бюро.

По фактам государственной измены (ст. 111 УК) открыто 1 874 производства, за коллаборационную деятельность (ст. 111-1) - 659, по пособничеству государству-агрессору (ст. 111-2) - 46 дел.

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По состоянию на начало июля 1 470 человек получили сообщение о подозрении, 521 объявлен в розыск, 1 380 проверяются на причастность к государственной измене и коллаборационизму. В суд в целом направлено 1 243 обвинительных акта.