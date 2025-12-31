Рада РФ закріпила курс на тривалу конфронтацію із Заходом, - СЗР

Рада федерації Росії затвердила постанову щодо актуальних питань зовнішньої політики, яка фактично інституціоналізує курс Кремля на довготривале протистояння із Заходом і робить його обов’язковим орієнтиром для органів влади.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Ухвалений документ покладає відповідальність за "безпрецедентну міжнародну напруженість" на НАТО та так званий колективний Захід. Водночас Кремль декларує намір формувати альтернативний світопорядок, протиставлений євроатлантичній системі безпеки.

У постанові йдеться про побудову "архітектури рівної та неподільної безпеки в Євразії" з опорою на СНД, ОДКБ, ШОС та АСЕАН, а також про просування "Євразійської хартії багатоманітності й багатополярності", ініційованої спільно з Білоруссю.

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Переорієнтація зовнішніх зв’язків

Окремий акцент зроблено на переорієнтації зовнішніх зв’язків Росії на Азію, Африку та Латинську Америку. Кремль планує поглиблювати співпрацю з Китаєм, Іраном, Індією та країнами Глобального півдня у форматах БрІКС, ШОС та ЄАЕС, використовуючи парламентську дипломатію як заміну повноцінних контактів із Заходом в умовах політичної ізоляції.

Документ формально допускає можливість відновлення повноформатних відносин зі США, однак лише за умови врахування російських інтересів у війні проти України, що, за оцінкою СЗР, робить таку готовність декларативною. Західні санкції визнані "довгостроковою реальністю", на яку Москва планує відповідати адаптаційними механізмами - розрахунками в національних валютах, протидією конфіскації активів та створенням спеціальних правових режимів.

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Посилення інформаційної та ідеологічної діяльності РФ

Крім того, постанова передбачає посилення інформаційної та ідеологічної діяльності МЗС РФ, зокрема в цифровому середовищі, для просування російських наративів про війну та дискредитації України, а також активізацію проєктів під гаслами боротьби з "фальсифікацією історії" та "реабілітацією нацизму".

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