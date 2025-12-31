Совет РФ закрепил курс на длительную конфронтацию с Западом, - СВР

Совет Федерации России утвердил постановление по актуальным вопросам внешней политики, которое фактически институционализирует курс Кремля на длительное противостояние с Западом и делает его обязательным ориентиром для органов власти.

Принятый документ возлагает ответственность за "беспрецедентную международную напряженность" на НАТО и так называемый коллективный Запад. В то же время Кремль декларирует намерение формировать альтернативный мировой порядок, противопоставленный евроатлантической системе безопасности.

В постановлении говорится о построении "архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии" с опорой на СНГ, ОДКБ, ШОС и АСЕАН, а также о продвижении "Евразийской хартии многообразия и многополярности", инициированной совместно с Беларусью.

Переориентация внешних связей

Отдельный акцент сделан на переориентации внешних связей России на Азию, Африку и Латинскую Америку. Кремль планирует углублять сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией и странами Глобального юга в форматах БРИКС, ШОС и ЕАЭС, используя парламентскую дипломатию в качестве замены полноценных контактов с Западом в условиях политической изоляции.

Документ формально допускает возможность восстановления полноформатных отношений с США, однако только при условии учета российских интересов в войне против Украины, что, по оценке СВР, делает такую готовность декларативной. Западные санкции признаны "долгосрочной реальностью", на которую Москва планирует отвечать адаптационными механизмами — расчетами в национальных валютах, противодействием конфискации активов и созданием специальных правовых режимов.

Усиление информационной и идеологической деятельности РФ

Кроме того, постановление предусматривает усиление информационной и идеологической деятельности МИД РФ, в частности в цифровой среде, для продвижения российских нарративов о войне и дискредитации Украины, а также активизацию проектов под лозунгами борьбы с "фальсификацией истории" и "реабилитацией нацизма".

