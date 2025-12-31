РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
Совет РФ закрепил курс на длительную конфронтацию с Западом, - СВР

Совет Федерации России утвердил постановление по актуальным вопросам внешней политики, которое фактически институционализирует курс Кремля на длительное противостояние с Западом и делает его обязательным ориентиром для органов власти.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Принятый документ возлагает ответственность за "беспрецедентную международную напряженность" на НАТО и так называемый коллективный Запад. В то же время Кремль декларирует намерение формировать альтернативный мировой порядок, противопоставленный евроатлантической системе безопасности.

В постановлении говорится о построении "архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии" с опорой на СНГ, ОДКБ, ШОС и АСЕАН, а также о продвижении "Евразийской хартии многообразия и многополярности", инициированной совместно с Беларусью.

Также читайте: СВР назвала фейком карту Минобороны РФ об "атаке дронов на резиденцию Путина". КАРТА

Переориентация внешних связей

Отдельный акцент сделан на переориентации внешних связей России на Азию, Африку и Латинскую Америку. Кремль планирует углублять сотрудничество с Китаем, Ираном, Индией и странами Глобального юга в форматах БРИКС, ШОС и ЕАЭС, используя парламентскую дипломатию в качестве замены полноценных контактов с Западом в условиях политической изоляции.

Документ формально допускает возможность восстановления полноформатных отношений с США, однако только при условии учета российских интересов в войне против Украины, что, по оценке СВР, делает такую готовность декларативной. Западные санкции признаны "долгосрочной реальностью", на которую Москва планирует отвечать адаптационными механизмами — расчетами в национальных валютах, противодействием конфискации активов и созданием специальных правовых режимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ потратила на полномасштабную войну против Украины около $550 млрд, - СВР

Усиление информационной и идеологической деятельности РФ

Кроме того, постановление предусматривает усиление информационной и идеологической деятельности МИД РФ, в частности в цифровой среде, для продвижения российских нарративов о войне и дискредитации Украины, а также активизацию проектов под лозунгами борьбы с "фальсификацией истории" и "реабилитацией нацизма".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва обновила стратегию нацбезопасности из-за "экзистенциальной угрозы" со стороны России, - СМИ

Автор: 

россия (98567) СВР (206)
Як дід не підлизує масковським кураторам, все одно китайці захоплять тайвань. Та й кому він потрібен, кожен за себе.
показать весь комментарий
31.12.2025 15:55 Ответить
Не знаю захоплять, або ні, але трампонутий точно продасть його Сі Цибулину - "великому лідеру". Йому так мабуть ху...ло велів
показать весь комментарий
31.12.2025 16:29 Ответить
"переорієнтації зовнішніх зв'язків Росії на Азію, Африку та Латинську Америку"
Нарешті раша повертається в родную гавань
показать весь комментарий
31.12.2025 15:56 Ответить
СЗР виконала неймовірну тяжку працю. Негайно премії всім.
показать весь комментарий
31.12.2025 15:57 Ответить
Виплатять ! Не хвилюйтеся ...
показать весь комментарий
31.12.2025 16:06 Ответить
Що взагалі крім константації сзр робить?
показать весь комментарий
31.12.2025 16:14 Ответить
Сили Зла об'єднуються і ствоюють спільну стратегію, у відповідь НАТО мало б прийняти у свій склад Україну,а, США активно включитися у війну проти рашки. США+НАТО+Україна разом до бою поки не пізно.
показать весь комментарий
31.12.2025 16:16 Ответить
А америкоси вітають рашистів з тим що вони хочуть миру
показать весь комментарий
31.12.2025 16:32 Ответить
 
 