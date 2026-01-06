Россия рассматривает Германию как ключевую цель в войне против НАТО, - Bloomberg

Германия фиксирует диверсии, кибератаки и готовится к возможному обострению со стороны России значительно раньше 2029 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный 1200-страничный документ Бундесвера под названием "Оперативный план Германии" (OPLAN DEU).

Отмечается, что Германия рассматривается РФ как первоочередная цель для вооруженного нападения из-за статуса главного логистического хаба НАТО в Европе.

В частности, в документе Министерства обороны указано, что энергетическая система и оборонная инфраструктура – это первые цели для атаки, чтобы парализовать процесс принятия решений, создать хаос и выявить уязвимости в системе управления на всех уровнях (от муниципального до федерального).

РФ будет мешать НАТО

Россия будет пытаться максимально затруднить развертывание сил Альянса на восточном фланге, препятствуя передвижению войск по территории Германии.

В документе содержится тревожный прогноз: Москва может быть готова к полномасштабному нападению на НАТО уже к 2029 году, однако серия недавних диверсий, кибератак и нарушений воздушного пространства указывает на то, что угроза может реализоваться значительно раньше. Глава Федеральной разведывательной службы (BND) Мартин Йегер предупредил, что Россия готова испытать границы Европы на прочность и может спровоцировать "горячую стадию" конфликта в любой момент.

Берлин готов защищаться

В ответ на эти угрозы Берлин планирует значительно усилить меры безопасности, интегрируя гражданскую и военную инфраструктуру, а также выделить более €160 млрд до 2029 года на модернизацию железных дорог и объектов двойного назначения.

