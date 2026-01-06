РФ посилює диверсії: Кремль використовує гібридні атаки як передумову воєнної ескалації, - ЦПД

Міністерство оборони Німеччини визначає Росію як найбільшу й безпосередню загрозу безпеці країни. У Берліні вважають, що РФ посилює кібератаки, диверсії та дезінформаційні кампанії проти критичної інфраструктури в межах гібридної війни, насамперед енергетики та оборонного сектору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За оцінкою німецького оборонного відомства, такі дії не є ізольованими інцидентами

Вони мають системний характер і спрямовані на виявлення слабких місць у взаємодії між різними рівнями влади, дестабілізацію суспільства та паралізацію механізмів ухвалення рішень.

У ФРН наголошують, що гібридні атаки можуть стати підготовчим етапом до ширшого воєнного протистояння в Європі, а також що гібридна війна Росії проти Європи є довгостроковою стратегією, а не тимчасовою тактикою.

Берлін також виходить із того, що навіть за умови продовження війни проти України Росія до кінця десятиліття нарощуватиме спроможності для масштабного конфлікту з НАТО. Водночас Кремль намагатиметься уникати прямого зіткнення зі США, концентруючи тиск саме на європейські держави.

Також читайте: Мороз оголив зношену систему: Забайкалля без тепла на тлі комунального колапсу в Росії, - ЦПД