РФ посилює диверсії: Кремль використовує гібридні атаки як передумову воєнної ескалації, - ЦПД
Міністерство оборони Німеччини визначає Росію як найбільшу й безпосередню загрозу безпеці країни. У Берліні вважають, що РФ посилює кібератаки, диверсії та дезінформаційні кампанії проти критичної інфраструктури в межах гібридної війни, насамперед енергетики та оборонного сектору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За оцінкою німецького оборонного відомства, такі дії не є ізольованими інцидентами
Вони мають системний характер і спрямовані на виявлення слабких місць у взаємодії між різними рівнями влади, дестабілізацію суспільства та паралізацію механізмів ухвалення рішень.
У ФРН наголошують, що гібридні атаки можуть стати підготовчим етапом до ширшого воєнного протистояння в Європі, а також що гібридна війна Росії проти Європи є довгостроковою стратегією, а не тимчасовою тактикою.
Берлін також виходить із того, що навіть за умови продовження війни проти України Росія до кінця десятиліття нарощуватиме спроможності для масштабного конфлікту з НАТО. Водночас Кремль намагатиметься уникати прямого зіткнення зі США, концентруючи тиск саме на європейські держави.
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