У селищі Атамановка в Забайкальському краї Росії за кілька днів стався вже третій прорив у системі опалення. Через ланцюжок аварій тисячі людей залишаються без тепла у 30-градусний мороз.

Прориви тепломереж фіксували 30 грудня, 2 та 5 січня. Поки комунальні служби намагалися латати одну аварію, система не витримувала навантаження і рвалася в іншому місці, інформує Цензор.НЕТ.

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Як війна в Україні веде Росію до комунального колапсу

Масові спроби людей зігрітися електричними обігрівачами призвели до відключень світла, а ті, своєю чергою, — до проблем із водопостачанням.

Місцева влада не приховує, що причина аварій — у критичній зношеності тепломереж. Ситуація в атамановці не виняткова, це проєкція стану комунальної інфраструктури по всій Росії. За офіційними даними, знос мереж у регіонах сягає 40–80%, тому з настанням холодів аварії теплопостачання й водопроводів стали майже нормою.

"Корінь цієї деградації — війна проти України. Фактично всі гроші влада спускає на руйнування українських міст замість того, щоб інвестувати у власну інфраструктуру, яка гостро потребує відновлення. Поки Путінський режим обирає війну, комунальний колапс у російських регіонах буде лише поглиблюватися", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що загальноросійська програма розселення з аварійного житла фактично зупинена через брак коштів у бюджеті.