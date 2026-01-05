Мороз оголив зношену систему: Забайкалля без тепла на тлі комунального колапсу в Росії, - ЦПД
У селищі Атамановка в Забайкальському краї Росії за кілька днів стався вже третій прорив у системі опалення. Через ланцюжок аварій тисячі людей залишаються без тепла у 30-градусний мороз.
Прориви тепломереж фіксували 30 грудня, 2 та 5 січня. Поки комунальні служби намагалися латати одну аварію, система не витримувала навантаження і рвалася в іншому місці, інформує Цензор.НЕТ.
Як війна в Україні веде Росію до комунального колапсу
Масові спроби людей зігрітися електричними обігрівачами призвели до відключень світла, а ті, своєю чергою, — до проблем із водопостачанням.
Місцева влада не приховує, що причина аварій — у критичній зношеності тепломереж. Ситуація в атамановці не виняткова, це проєкція стану комунальної інфраструктури по всій Росії. За офіційними даними, знос мереж у регіонах сягає 40–80%, тому з настанням холодів аварії теплопостачання й водопроводів стали майже нормою.
"Корінь цієї деградації — війна проти України. Фактично всі гроші влада спускає на руйнування українських міст замість того, щоб інвестувати у власну інфраструктуру, яка гостро потребує відновлення. Поки Путінський режим обирає війну, комунальний колапс у російських регіонах буде лише поглиблюватися", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, раніше ми писали, що загальноросійська програма розселення з аварійного житла фактично зупинена через брак коштів у бюджеті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мор на їх голови!
таких кацапів у природі не існує
кацап природжений просирати, пропивати, брехати, руйнувати, грабувати, гвалтувати, вбивати та без перестанку гадити усім сусідам, звинуваючи їх у всіх свох бідах
се ля ві
І якщо це постять щоб показати "вони будуть бунтувати" - то ні не будуть, а в нас будуть
А якщо щоб "ось ось їм гаплик" - то ні вони звикли, а в нас півкраїни виїхало