Мороз обнажил изношенную систему: Забайкалье без тепла на фоне коммунального распада России, - ЦПД
В поселке Атамановка в Забайкальском крае России за несколько дней произошел уже третий прорыв в системе отопления. Из-за цепочки аварий тысячи людей остаются без тепла в 30-градусный мороз.
Прорывы теплосетей фиксировали 30 декабря, 2 и 5 января. Пока коммунальные службы пытались латать одну аварию, система не выдерживала нагрузки и рвалась в другом месте, информирует Цензор.НЕТ.
Как война в Украине ведет Россию к коммунальному коллапсу
Массовые попытки людей согреться электрическими обогревателями привели к отключениям света, а те, в свою очередь, — к проблемам с водоснабжением.
Местные власти не скрывают, что причина аварий — в критической изношенности теплосетей. Ситуация в Атамановке не исключительна, это проекция состояния коммунальной инфраструктуры по всей России. По официальным данным, износ сетей в регионах достигает 40–80%, поэтому с наступлением холодов аварии теплоснабжения и водопроводов стали почти нормой.
"Корень этой деградации — война против Украины. Фактически все деньги власти тратят на разрушение украинских городов вместо того, чтобы инвестировать в собственную инфраструктуру, которая остро нуждается в восстановлении. Пока путинский режим выбирает войну, коммунальный коллапс в российских регионах будет только усугубляться", — сообщают в Центре противодействия дезинформации.
Напомним, ранее мы писали, что общероссийская программа расселения из аварийного жилья фактически остановлена из-за нехватки средств в бюджете.
Мор на їх голови!
І якщо це постять щоб показати "вони будуть бунтувати" - то ні не будуть, а в нас будуть
А якщо щоб "ось ось їм гаплик" - то ні вони звикли, а в нас півкраїни виїхало
таких кацапів у природі не існує
кацап природжений просирати, пропивати, брехати, руйнувати, грабувати, гвалтувати, вбивати та без перестанку гадити усім сусідам, звинуваючи їх у всіх свох бідах
се ля ві
але будували усе гарне на **********, у т.ч. на мацкві, - ротенберги, фрідмани, тимчуки, ковальчуки, вексельберги, дерипаски, абрамовичи, усманови, керімови тощо
жодного етнічного кацапа, одні запроданці та манкурти
до прикладу White Rex
так, згоден, краєчком зачіпив, дякую
в будьякому разі я за них щастлів