РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9833 посетителя онлайн
Новости Финансовая катастрофа в России
3 157 29

Мороз обнажил изношенную систему: Забайкалье без тепла на фоне коммунального распада России, - ЦПД

Как война в Украине ведет Россию к коммунальному коллапсу

В поселке Атамановка в Забайкальском крае России за несколько дней произошел уже третий прорыв в системе отопления. Из-за цепочки аварий тысячи людей остаются без тепла в 30-градусный мороз.

Прорывы теплосетей фиксировали 30 декабря, 2 и 5 января. Пока коммунальные службы пытались латать одну аварию, система не выдерживала нагрузки и рвалась в другом месте, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как война в Украине ведет Россию к коммунальному коллапсу

Массовые попытки людей согреться электрическими обогревателями привели к отключениям света, а те, в свою очередь, — к проблемам с водоснабжением.

Местные власти не скрывают, что причина аварий — в критической изношенности теплосетей. Ситуация в Атамановке не исключительна, это проекция состояния коммунальной инфраструктуры по всей России. По официальным данным, износ сетей в регионах достигает 40–80%, поэтому с наступлением холодов аварии теплоснабжения и водопроводов стали почти нормой.

"Корень этой деградации — война против Украины. Фактически все деньги власти тратят на разрушение украинских городов вместо того, чтобы инвестировать в собственную инфраструктуру, которая остро нуждается в восстановлении. Пока путинский режим выбирает войну, коммунальный коллапс в российских регионах будет только усугубляться", — сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Читайте также: Оккупанты повысили коммунальные тарифы в оккупированных Мелитополе и Мариуполе под предлогом НДС, - ЦПД

Напомним, ранее мы писали, что общероссийская программа расселения из аварийного жилья фактически остановлена из-за нехватки средств в бюджете.

Автор: 

авария (1298) россия (98587) теплосеть (123) Центр противодействия дезинформации (179) война в Украине (7418)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Щас заплачу.
Мор на їх голови!
показать весь комментарий
05.01.2026 14:43 Ответить
+10
де ви бачили кацапа, який вкладає гроші у свою господарку?
таких кацапів у природі не існує
кацап природжений просирати, пропивати, брехати, руйнувати, грабувати, гвалтувати, вбивати та без перестанку гадити усім сусідам, звинуваючи їх у всіх свох бідах
се ля ві
показать весь комментарий
05.01.2026 14:44 Ответить
+8
ЧХАТИ. Будь-ласка не постіть це. Все було б зрозуміло живи ми в Польщі, або в звязку з атаками і корупцією в нас ситуація не краще, якщо не гірше.

І якщо це постять щоб показати "вони будуть бунтувати" - то ні не будуть, а в нас будуть
А якщо щоб "ось ось їм гаплик" - то ні вони звикли, а в нас півкраїни виїхало
показать весь комментарий
05.01.2026 14:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣
показать весь комментарий
05.01.2026 14:41 Ответить
патужна
показать весь комментарий
05.01.2026 15:10 Ответить
Щас заплачу.
Мор на їх голови!
показать весь комментарий
05.01.2026 14:43 Ответить
ЧХАТИ. Будь-ласка не постіть це. Все було б зрозуміло живи ми в Польщі, або в звязку з атаками і корупцією в нас ситуація не краще, якщо не гірше.

І якщо це постять щоб показати "вони будуть бунтувати" - то ні не будуть, а в нас будуть
А якщо щоб "ось ось їм гаплик" - то ні вони звикли, а в нас півкраїни виїхало
показать весь комментарий
05.01.2026 14:43 Ответить
Якщо мовчати про подібне, русня складе враження, що на росії все настільки добре, що навіть у глубінкє краще жити, ніж у швейцарському селі.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:25 Ответить
ну да а так вони зайдуть тут почитають і подумають "о боже до чого ж ми дожили"
показать весь комментарий
05.01.2026 15:34 Ответить
Цей сайт на росії заборонений.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:38 Ответить
де ви бачили кацапа, який вкладає гроші у свою господарку?
таких кацапів у природі не існує
кацап природжений просирати, пропивати, брехати, руйнувати, грабувати, гвалтувати, вбивати та без перестанку гадити усім сусідам, звинуваючи їх у всіх свох бідах
се ля ві
показать весь комментарий
05.01.2026 14:44 Ответить
ніколи не був
але будували усе гарне на **********, у т.ч. на мацкві, - ротенберги, фрідмани, тимчуки, ковальчуки, вексельберги, дерипаски, абрамовичи, усманови, керімови тощо
жодного етнічного кацапа, одні запроданці та манкурти
показать весь комментарий
05.01.2026 14:56 Ответить
забанили у гуглі?
показать весь комментарий
05.01.2026 14:58 Ответить
до речі, є винятки з цього правила
до прикладу White Rex
показать весь комментарий
05.01.2026 15:01 Ответить
Ти не все перерахував... Головне забув - вони ще ******* виганять людей з їх аласних будинків, вселяться туди, засирать їх, кидать, а потім вселяться в наступний...
показать весь комментарий
05.01.2026 15:01 Ответить
якщо перераховувати усі "чесноти" кацапів, то нам з тобтою цього ресурсу не вистачить
так, згоден, краєчком зачіпив, дякую
показать весь комментарий
05.01.2026 15:02 Ответить
А хіба атамановка то все забайкалля?
показать весь комментарий
05.01.2026 14:47 Ответить
Усі в Україні з нетерпінням чекають, коли російські атомні електростанції почнуть руйнуватися одна за одною. Так само, як і тут.
показать весь комментарий
05.01.2026 14:47 Ответить
Правильной дорогой идете,ТОВАРИЩИ!
показать весь комментарий
05.01.2026 14:49 Ответить
у нас тоже киргиз мосты перескладывает, асфальты ложит, наземные переходы, велодорожки и полосы общ. транспорта малюет вместо пво
показать весь комментарий
05.01.2026 14:50 Ответить
Да і куй з ними. Коли такі самі новини будуть із мацкви, ось це буде цікаво. А так якийсь поселок Атаманівка, якесь захолустье. На ного самі москалі срати хотіли.
показать весь комментарий
05.01.2026 14:59 Ответить
Не мороз, а генерал мороз)
показать весь комментарий
05.01.2026 15:08 Ответить
Нічого страшного. Вони завжди так ж жили
показать весь комментарий
05.01.2026 15:31 Ответить
***** оголосив мороз іноагентом! на нього подали вже в розшук і ловлять )
показать весь комментарий
05.01.2026 15:33 Ответить
В каком то забитом селе в Кацапстане с населением в 50 алкашей света нету, тем временем в Украине света нет у 70% страны.!
показать весь комментарий
05.01.2026 15:37 Ответить
А мало бути так: по всій росії є і світло, і вода, і газ, а в Україні про ці речі дізнаються хіба що з казок старшого покоління.
показать весь комментарий
05.01.2026 15:41 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F,+672530/@51.9322766,113.617295,4775m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x5dcc0740702b45b3:0x582638c1f1b1050f!8m2!3d51.9293516!4d113.6438822!16s%2Fm%2F03grryy?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA2OUgBUAM%3D 10к населення не таке вже й забите
в будьякому разі я за них щастлів
показать весь комментарий
05.01.2026 15:42 Ответить
 
 