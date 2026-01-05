Мороз обнажил изношенную систему: Забайкалье без тепла на фоне коммунального распада России, - ЦПД

В поселке Атамановка в Забайкальском крае России за несколько дней произошел уже третий прорыв в системе отопления. Из-за цепочки аварий тысячи людей остаются без тепла в 30-градусный мороз.

Прорывы теплосетей фиксировали 30 декабря, 2 и 5 января. Пока коммунальные службы пытались латать одну аварию, система не выдерживала нагрузки и рвалась в другом месте, информирует Цензор.НЕТ.

Как война в Украине ведет Россию к коммунальному коллапсу

Массовые попытки людей согреться электрическими обогревателями привели к отключениям света, а те, в свою очередь, — к проблемам с водоснабжением.

Местные власти не скрывают, что причина аварий — в критической изношенности теплосетей. Ситуация в Атамановке не исключительна, это проекция состояния коммунальной инфраструктуры по всей России. По официальным данным, износ сетей в регионах достигает 40–80%, поэтому с наступлением холодов аварии теплоснабжения и водопроводов стали почти нормой.

"Корень этой деградации — война против Украины. Фактически все деньги власти тратят на разрушение украинских городов вместо того, чтобы инвестировать в собственную инфраструктуру, которая остро нуждается в восстановлении. Пока путинский режим выбирает войну, коммунальный коллапс в российских регионах будет только усугубляться", — сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, ранее мы писали, что общероссийская программа расселения из аварийного жилья фактически остановлена из-за нехватки средств в бюджете.