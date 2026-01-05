РУС
Новости Финансовая катастрофа в России
В России остановили расселение из аварийного жилья из-за войны в Украине

В России заморозили переселение людей из аварийного жилья

В Госдуме РФ заявили, что общероссийская программа расселения из аварийного жилья фактически остановлена из-за нехватки средств в бюджете.

По словам депутата Андрея Гурулева, денег нет из-за войны против Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Представители российской власти открыто признают, что Кремль лучше будет экономить на безопасности и благосостоянии собственных граждан, чем уступить потребностям войны. В рамках этой программы в течение пяти лет новое жилье должны были получить почти 350 тысяч человек. Очевидно, что если бы Путин не вкладывал сотни миллиардов долларов в разрушение украинских городов, средства на ремонт и расселение из аварийного жилья в России нашлись бы", - сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Если в первые годы полномасштабной войны российская пропаганда еще пыталась делать вид, что денег хватает и "все идет по плану", то теперь даже представители власти уже не скрывают реальности.

"Война истощает Россию, а населению открыто предлагают "потерпеть". Это новая норма путинского режима: деньги есть только на войну, а проблемы граждан РФ Кремль не волнуют", - добавили в ЦПД.

Госдума (1269) россия (98587) Центр противодействия дезинформации (178) война в Украине (7418)
И всё равно они за путлера, в черепе там вместо мозгов вата, пропитанная гавном и путиновизором
05.01.2026 10:10 Ответить
Я оце подивився фільм їхній 96 р.в. "В той странє" . Так судячи по фільму в них в голові не вата і навіть не гівно
05.01.2026 10:34 Ответить
Кацап повинен жити в баракЄ з тарганами, а лайно виносити відрами чи виливати з вікна.
05.01.2026 10:11 Ответить
Тільки так, виключно...Як завжди
05.01.2026 10:27 Ответить
Прієзжаєшь в великій страни, а там дома рушатся! - ВВХ.
05.01.2026 10:11 Ответить
"всьо для фронта, всьо для побєди!" 🤔
05.01.2026 10:11 Ответить
 
 