В России остановили расселение из аварийного жилья из-за войны в Украине
В Госдуме РФ заявили, что общероссийская программа расселения из аварийного жилья фактически остановлена из-за нехватки средств в бюджете.
По словам депутата Андрея Гурулева, денег нет из-за войны против Украины, передает Цензор.НЕТ.
В России заморозили переселение людей из аварийного жилья
"Представители российской власти открыто признают, что Кремль лучше будет экономить на безопасности и благосостоянии собственных граждан, чем уступить потребностям войны. В рамках этой программы в течение пяти лет новое жилье должны были получить почти 350 тысяч человек. Очевидно, что если бы Путин не вкладывал сотни миллиардов долларов в разрушение украинских городов, средства на ремонт и расселение из аварийного жилья в России нашлись бы", - сообщают в Центре противодействия дезинформации.
Если в первые годы полномасштабной войны российская пропаганда еще пыталась делать вид, что денег хватает и "все идет по плану", то теперь даже представители власти уже не скрывают реальности.
"Война истощает Россию, а населению открыто предлагают "потерпеть". Это новая норма путинского режима: деньги есть только на войну, а проблемы граждан РФ Кремль не волнуют", - добавили в ЦПД.
