У Росії зупинили розселення з аварійного житла через війну в Україні

У Держдумі РФ заявили, що загальноросійська програма розселення з аварійного житла фактично зупинена через брак коштів у бюджеті.

За словами депутата Андрія Гурульова, грошей немає через війну проти України, передає Цензор.НЕТ.

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У Росії заморозили переселення людей з аварійного житла

"Представники російської влади відкрито визнають, що Кремль краще буде економити на безпеці та добробуті власних громадян, ніж поступиться потребами війни. У рамках цієї програми протягом пʼяти років нове житло мали отримати майже 350 тисяч людей. Очевидно, що якби Путін не вкладав сотні мільярдів доларів у руйнування українських міст, кошти на ремонт і розселення з аварійного житла в Росії знайшлися б", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Якщо в перші роки повномасштабної війни російська пропаганда ще намагалася вдавати, ніби грошей вистачає і "все йде за планом", то тепер навіть представники влади вже не приховують реальності.

"Війна виснажує Росію, а населенню відкрито пропонують "потерпіти". Це нова норма Путінського режиму: гроші є лише на війну, а проблеми громадян РФ Кремль не хвилюють", - додали у ЦПД.

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