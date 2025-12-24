У Кенії викрили схему вербування людей для війни Росії проти України

У Кенії розслідують діяльність злочинної мережі, яка під виглядом "високооплачуваної роботи" в РФ вербувала людей для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

За повідомленням медіа, частина завербованих загинула на фронті, а родичі говорять про використання їхніх близьких як "гарматного м'яса".

Схема мала ознаки організованої операції: агенти супроводжували людей через аеропорт, оформлювали документи, а російське посольство в Найробі видавало короткострокові візи.

Після кількох днів базової підготовки кенійців відправляли в зону бойових дій.

Також читайте: Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні, - Reuters

Залучення вразливих груп Глобального Півдня шляхом обману дозволяє РФ компенсувати кадрову кризу, знижувати внутрішню ціну війни та приховувати реальні втрати, - пишуть у ЦПД.

"Життя солдатів — як власних, так і іноземних — не має для Кремля жодної цінності", - зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Читайте: Дочка експрезидента ПАР склала мандат після звинувачень у вербуванні найманців на війну в Україні, - ЗМІ