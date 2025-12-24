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Новини Росія вербує на війну в Україні іноземців
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У Кенії викрили схему вербування людей для війни Росії проти України

Росія обманом втягнула громадян Кенії у війну проти України

У Кенії розслідують діяльність злочинної мережі, яка під виглядом "високооплачуваної роботи" в РФ вербувала людей для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Деталі розслідування

За повідомленням медіа, частина завербованих загинула на фронті, а родичі говорять про використання їхніх близьких як "гарматного м'яса".

Схема мала ознаки організованої операції: агенти супроводжували людей через аеропорт, оформлювали документи, а російське посольство в Найробі видавало короткострокові візи.

Після кількох днів базової підготовки кенійців відправляли в зону бойових дій.

Також читайте: Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні, - Reuters

Залучення вразливих груп Глобального Півдня шляхом обману дозволяє РФ компенсувати кадрову кризу, знижувати внутрішню ціну війни та приховувати реальні втрати, - пишуть у ЦПД.

"Життя солдатів — як власних, так і іноземних — не має для Кремля жодної цінності", - зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Читайте: Дочка експрезидента ПАР склала мандат після звинувачень у вербуванні найманців на війну в Україні, - ЗМІ

Автор: 

Кенія (41) росія (70789) вербування (319) ЦПД (266) війна в Україні (8729)
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Топ коментарі
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Знаєш, що з нашими при такій температурі буде?
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24.12.2025 17:02 Відповісти
+1
Ого, виявляється навіть в Кенії є купа людей, готових воювати за гроші? А, ну да, в нас немає ж рекрутингу, в нас є безкоштовні миколи. Так переможемо! Обираємо зелених ще раз, і - до останього українця!
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24.12.2025 17:04 Відповісти

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