У Кенії викрили схему вербування людей для війни Росії проти України
У Кенії розслідують діяльність злочинної мережі, яка під виглядом "високооплачуваної роботи" в РФ вербувала людей для участі у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Деталі розслідування
За повідомленням медіа, частина завербованих загинула на фронті, а родичі говорять про використання їхніх близьких як "гарматного м'яса".
Схема мала ознаки організованої операції: агенти супроводжували людей через аеропорт, оформлювали документи, а російське посольство в Найробі видавало короткострокові візи.
Після кількох днів базової підготовки кенійців відправляли в зону бойових дій.
Залучення вразливих груп Глобального Півдня шляхом обману дозволяє РФ компенсувати кадрову кризу, знижувати внутрішню ціну війни та приховувати реальні втрати, - пишуть у ЦПД.
"Життя солдатів — як власних, так і іноземних — не має для Кремля жодної цінності", - зауважили у Центрі протидії дезінформації.
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