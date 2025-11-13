УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11958 відвідувачів онлайн
Новини Африканські найманці армії РФ
762 11

Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні, - Reuters

Кенія: понад 200 громадян на боці Росії у війні проти України

Вербувальні агентства в Кенії та Росії активно залучають африканських громадян до війни в Україні. Деякі новобранці отримали поранення або були обмануті щодо характеру роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву МЗС Кенії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема зазначається, що вербувальні агентства активно працюють як у Кенії, так і в Росії. У МЗС наголосили,  що вербування розширилося, і тепер до нього входять також громадяни Африки, зокрема кенійці. Деякі з них були обмануті щодо характеру своєї роботи. Їм також обіцяли великі суми грошей для покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

Повідомляється, що понад 200 кенійців вступили до лав російської армії.

"Вербувальні мережі продовжують діяти і в Кенії, і в Росії", – йдеться в заяві відомства.

Міністерство також зазначило, що деякі новобранці зазнали поранень. У вересні, під час рейду служби безпеки поблизу Найробі, було врятовано 21 кенійця, яких готували до відправлення на війну. Цим людям, за інформацією міністерства, обіцяли "небойові" ролі, такі як складання безпілотників, робота з хімікатами та фарбування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 1436 громадян з африканських країн воюють на боці армії РФ в Україні, - Сибіга

РФ вербує найманців за кордоном

Полонений громадянин Іраку розповів, що його змусили підписати контракт із армією РФ.

Відомо, що у Кенії поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала кенійців воювати в лавах російської армії проти України.

У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії.

Також повідомлялось, що Росія завербувала понад 100 громадян Туркменістану на війну в Україні.

57 ОМБр публікувала інтерв'ю із полоненим громадянином Кенії, який воював на боці РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідер Кенії попросив Зеленського визволити з полону кенійців, які воювали проти України на боці РФ

Автор: 

Кенія (41) найманці рф (2060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А де ж кацапи їм банани на кормЙОжку беруть?
показати весь коментар
13.11.2025 13:13 Відповісти
+2
На чоронозем.
показати весь коментар
13.11.2025 13:38 Відповісти
+1
Перевербовывать этих пленных мудаков,если в плен попадают..Иначе,они вообще вне закона?На кого и зачем их менять и содержать?? Минимальный оклад и в штрафники..пусть расходным материалом воюют с кацапами.Давно пора создать спецроты для таких...а не кормить их "с ложки" и греть жопы гуманным пленом
показати весь коментар
13.11.2025 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де ж кацапи їм банани на кормЙОжку беруть?
показати весь коментар
13.11.2025 13:13 Відповісти
Перевербовывать этих пленных мудаков,если в плен попадают..Иначе,они вообще вне закона?На кого и зачем их менять и содержать?? Минимальный оклад и в штрафники..пусть расходным материалом воюют с кацапами.Давно пора создать спецроты для таких...а не кормить их "с ложки" и греть жопы гуманным пленом
показати весь коментар
13.11.2025 13:24 Відповісти
Мавпи Кенії, в Параші бананів нема, чого ви туди притесь?
показати весь коментар
13.11.2025 13:27 Відповісти
"Я русскій!" (С)

показати весь коментар
13.11.2025 15:14 Відповісти
З усієї Кенії 200 тушок назбирати спромоглись?
показати весь коментар
13.11.2025 13:30 Відповісти
На чоронозем.
показати весь коментар
13.11.2025 13:38 Відповісти
"Деякі новобранці... були обмануті щодо характеру роботи." Джерело: https://censor.net/ua/n3584855

Пожаліємо "новобранців"? Їм обіцяли "сафарі на білих" із гвалтуванням "хахлушек" та відрізанням голів полоненим, а воно бач як вийшло...
показати весь коментар
13.11.2025 14:01 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2025 15:13 Відповісти
200 X 200 😁
показати весь коментар
13.11.2025 15:25 Відповісти
 
 