Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні, - Reuters

Вербувальні агентства в Кенії та Росії активно залучають африканських громадян до війни в Україні. Деякі новобранці отримали поранення або були обмануті щодо характеру роботи.

Зокрема зазначається, що вербувальні агентства активно працюють як у Кенії, так і в Росії. У МЗС наголосили, що вербування розширилося, і тепер до нього входять також громадяни Африки, зокрема кенійці. Деякі з них були обмануті щодо характеру своєї роботи. Їм також обіцяли великі суми грошей для покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

Повідомляється, що понад 200 кенійців вступили до лав російської армії.

"Вербувальні мережі продовжують діяти і в Кенії, і в Росії", – йдеться в заяві відомства.

Міністерство також зазначило, що деякі новобранці зазнали поранень. У вересні, під час рейду служби безпеки поблизу Найробі, було врятовано 21 кенійця, яких готували до відправлення на війну. Цим людям, за інформацією міністерства, обіцяли "небойові" ролі, такі як складання безпілотників, робота з хімікатами та фарбування.

РФ вербує найманців за кордоном

Полонений громадянин Іраку розповів, що його змусили підписати контракт із армією РФ.

Відомо, що у Кенії поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала кенійців воювати в лавах російської армії проти України.

У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії.

Також повідомлялось, що Росія завербувала понад 100 громадян Туркменістану на війну в Україні.

57 ОМБр публікувала інтерв'ю із полоненим громадянином Кенії, який воював на боці РФ.

