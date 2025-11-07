Щонайменше 1436 громадян з африканських країн воюють на боці армії РФ в Україні, - Сибіга

Росія продовжує вербувати громадян африканських країн як за допомогою грошей, так і шляхом обману. Нині ідентифіковано щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн, які воюють на боці РФ.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Доля завербованих РФ іноземців

"За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії вторгнення в Україні. Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою", - наголосив він.

Як зауважується, Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку.

За словами Сибіги, іноземні громадяни в російській армії мають сумну долю.

"Більшість із них негайно відправляють на так звані "м’ясні штурми", де їх швидко вбивають. Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця", - розповів глава МЗС.

Є два варіанти уникнути такої долі

По-перше, не йти до лав російської армії та не підписувати жодних документів з російською владою. "Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерігти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право", - наголосив Сибіга.

По-друге, якщо вас вже відправили на передову, шукайте будь-яку можливість дезертирувати та здатися у полон. Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя. "Ми ставимося до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права. Український полон забезпечує квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни", - додав він.

Водночас Сибіга зауважив, що Росія намагається вербувати людей з багатьох країн, не лише держав Африки.

Він запевнив, що Україна продовжить інформувати про регіони та країни, з яких російська окупаційна армія вербує іноземних громадян, а також про іноземців, яких опиняються у нас у полоні.

"Вчергове закликаємо всі уряди докласти всіх зусиль, щоб виявити та зупинити російські схеми вербування у ваших країнах і офіційно повідомити своїх громадян, що такі дії є незаконними", - підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph писало, що десятки, а можливо, й сотні чоловіків з Камеруну, Сенегалу, Зімбабве, Бангладеш та інших країн Росія заманила на неіснуючу роботу, які згодом стали піхотою для поповнення виснажених сил вторгнення російського диктатора Володимира Путіна.