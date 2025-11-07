По меньшей мере 1436 граждан из африканских стран воюют на стороне армии РФ в Украине, - Сибига

Россия продолжает вербовать граждан африканских стран как с помощью денег, так и путем обмана. В настоящее время идентифицировано не менее 1436 граждан из 36 африканских стран, которые воюют на стороне РФ.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Судьба завербованных РФ иностранцев

"По имеющейся информации, по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран сейчас воюют в рядах российской армии вторжения в Украине. Это те, кто был идентифицирован, хотя фактическая цифра может быть выше", - подчеркнул он.

Как отмечается, Россия вербует граждан африканских стран различными методами. Некоторым предлагают деньги, других обманывают и они не осознают, на что подписываются, или заставляют это делать под давлением. Подписание контракта равносильно подписанию смертного приговора.

По словам Сибиги, иностранные граждане в российской армии имеют печальную судьбу.

"Большинство из них немедленно отправляют на так называемые "мясные штурмы", где их быстро убивают. Российское командование понимает, что за убитого иностранца не будет ответственности, поэтому к ним относятся как к второсортному, расходном человеческом материале. Большинство наемников не живут больше месяца", - рассказал глава МИД.

Есть два варианта избежать такой судьбы

Во-первых, не идти в ряды российской армии и не подписывать никаких документов с российскими властями. "Я призываю все правительства государств Африки публично предостеречь своих граждан от вступления в российскую оккупационную армию. Участие на стороне России в ее захватнической войне против Украины является незаконным, аморальным и нарушает Устав ООН и международное право", — подчеркнул Сибига.

Во-вторых, если вас уже отправили на передовую, ищите любую возможность дезертировать и сдаться в плен. Большинство иностранных наемников, находящихся в украинском плену, стали военнопленными во время своего первого боя. Все они спасли себе жизнь. "Мы относимся к военнопленным в соответствии со всеми стандартами международного гуманитарного права. Украинский плен обеспечивает билет в жизнь и возможность вернуться в родную страну", - добавил он.

В то же время Сибига отметил, что Россия пытается вербовать людей из многих стран, не только из государств Африки.

Он заверил, что Украина продолжит информировать о регионах и странах, из которых российская оккупационная армия вербует иностранных граждан, а также об иностранцах, которые оказываются у нас в плену.

"В очередной раз призываем все правительства приложить все усилия, чтобы выявить и остановить российские схемы вербовки в ваших странах и официально сообщить своим гражданам, что такие действия являются незаконными", - подытожил глава МИД.

Напомним, ранее издание The Telegraph писало , что десятки, а возможно, и сотни мужчин из Камеруна, Сенегала, Зимбабве, Бангладеш и других стран Россия заманила на несуществующую работу, которые впоследствии стали пехотой для пополнения истощенных сил вторжения российского диктатора Владимира Путина.