Более 200 кенийцев воюют на стороне России в Украине, - Reuters

Кения: более 200 граждан на стороне России в войне против Украины

Вербовочные агентства в Кении и России активно привлекают африканских граждан к войне в Украине. Некоторые новобранцы получили ранения или были обмануты относительно характера работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Кении.

В частности отмечается, что вербовочные агентства активно работают как в Кении, так и в России. В МИД подчеркнули, что вербовка расширилась, и теперь в нее входят также граждане Африки, в частности кенийцы. Некоторые из них были обмануты относительно характера своей работы. Им также обещали большие суммы денег для покрытия расходов на визы, проезд и проживание.

Сообщается, что более 200 кенийцев вступили в ряды российской армии.

"Вербовочные сети продолжают действовать и в Кении, и в России", – говорится в заявлении ведомства.

Министерство также отметило, что некоторые новобранцы получили ранения. В сентябре, во время рейда службы безопасности вблизи Найроби, было спасено 21 кенийца, которых готовили к отправке на войну. Этим людям, по информации министерства, обещали "небоевые" роли, такие как сборка беспилотников, работа с химикатами и покраска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 1436 граждан из африканских стран воюют на стороне армии РФ в Украине, - Сибига

РФ вербует наемников за рубежом

Пленный гражданин Ирака рассказал, что его заставили подписать контракт с армией РФ.

Известно, что в Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.

В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России.

Также сообщалось, что Россия завербовала более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине.

57 ОМБр публиковала интервью с пленным гражданином Кении, который воевал на стороне РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер Кении попросил Зеленского освободить из плена кенийцев, которые воевали против Украины на стороне РФ

А де ж кацапи їм банани на кормЙОжку беруть?
13.11.2025 13:13 Ответить
Перевербовывать этих пленных мудаков,если в плен попадают..Иначе,они вообще вне закона?На кого и зачем их менять и содержать?? Минимальный оклад и в штрафники..пусть расходным материалом воюют с кацапами.Давно пора создать спецроты для таких...а не кормить их "с ложки" и греть жопы гуманным пленом
13.11.2025 13:24 Ответить
Мавпи Кенії, в Параші бананів нема, чого ви туди притесь?
13.11.2025 13:27 Ответить
З усієї Кенії 200 тушок назбирати спромоглись?
13.11.2025 13:30 Ответить
На чоронозем.
13.11.2025 13:38 Ответить
"Деякі новобранці... були обмануті щодо характеру роботи." Джерело: https://censor.net/ua/n3584855

Пожаліємо "новобранців"? Їм обіцяли "сафарі на білих" із гвалтуванням "хахлушек" та відрізанням голів полоненим, а воно бач як вийшло...
