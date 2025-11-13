Более 200 кенийцев воюют на стороне России в Украине, - Reuters
Вербовочные агентства в Кении и России активно привлекают африканских граждан к войне в Украине. Некоторые новобранцы получили ранения или были обмануты относительно характера работы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Кении.
В частности отмечается, что вербовочные агентства активно работают как в Кении, так и в России. В МИД подчеркнули, что вербовка расширилась, и теперь в нее входят также граждане Африки, в частности кенийцы. Некоторые из них были обмануты относительно характера своей работы. Им также обещали большие суммы денег для покрытия расходов на визы, проезд и проживание.
Сообщается, что более 200 кенийцев вступили в ряды российской армии.
"Вербовочные сети продолжают действовать и в Кении, и в России", – говорится в заявлении ведомства.
Министерство также отметило, что некоторые новобранцы получили ранения. В сентябре, во время рейда службы безопасности вблизи Найроби, было спасено 21 кенийца, которых готовили к отправке на войну. Этим людям, по информации министерства, обещали "небоевые" роли, такие как сборка беспилотников, работа с химикатами и покраска.
РФ вербует наемников за рубежом
Пленный гражданин Ирака рассказал, что его заставили подписать контракт с армией РФ.
Известно, что в Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.
В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России.
Также сообщалось, что Россия завербовала более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине.
57 ОМБр публиковала интервью с пленным гражданином Кении, который воевал на стороне РФ.
