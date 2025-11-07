РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9455 посетителей онлайн
Новости Пленные наемники РФ
2 116 17

Лидер Кении попросил Зеленского освободить из плена кенийцев, воевавших против Украины на стороне РФ

Лидер Кении попросил Зеленского освободить кенийцев, которые воевали против Украины

Президент Кении Уильям Руто рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время него обсуждали, в частности, освобождение пленных кенийцев, воевавших против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомленность об опасности таких действий", - отметил он.

"Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, который находится под стражей в Украине", - добавил лидер Кении.

По его словам, Зеленский удовлетворил просьбу. Он также напомнил о продовольственном саммите, который Украина проведет позже в ноябре.

Читайте: ЮАР расследует вовлечение своих граждан в войну в Украине

Что предшествовало?

Смотрите также: Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

Лидер Кении попросил Зеленского освободить кенийцев, которые воевали против Украины

Автор: 

военнопленные (1217) Зеленский Владимир (22500) Кения (40) наемники рф (2113)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Нехай Вільям Руто спочатку поверне всіх кенійців з діючої армії РФ.
показать весь комментарий
07.11.2025 14:32 Ответить
+11
Тобто - вони найнялися вбивати українців за гроші, а їх просто відпустити?
показать весь комментарий
07.11.2025 14:33 Ответить
+10
"За його словами, Зеленський задовольнив прохання"
А у нас, в уранових шахтах, роботи немає кенійцям?
показать весь комментарий
07.11.2025 14:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"За його словами, Зеленський задовольнив прохання"
А у нас, в уранових шахтах, роботи немає кенійцям?
показать весь комментарий
07.11.2025 14:30 Ответить
Нехай Вільям Руто спочатку поверне всіх кенійців з діючої армії РФ.
показать весь комментарий
07.11.2025 14:32 Ответить
Хіба що за умови, що вдома їх повісять.
показать весь комментарий
07.11.2025 14:32 Ответить
Краще, щоб підсмажили на вогні та з'їли, але можна і сирими
показать весь комментарий
07.11.2025 14:38 Ответить
Тобто - вони найнялися вбивати українців за гроші, а їх просто відпустити?
показать весь комментарий
07.11.2025 14:33 Ответить
Так і сказав, прошу звільнити, ми їх з'їмо
показать весь комментарий
07.11.2025 14:33 Ответить
Ці макаки за гроші ***** прийшли вбивати українців, а їхній бобоїн просе їх визволити?
показать весь комментарий
07.11.2025 14:37 Ответить
Кенійці, 6000 кубинців, 20 тис. корейців. 90 тис. іноземців якщо повірити їх телеграм.
Чим займається фігляр? В нього навіть контракту нормального немає
показать весь комментарий
07.11.2025 14:38 Ответить
Ми їх вже з'їли...
показать весь комментарий
07.11.2025 14:40 Ответить
До київського зоопарку їх!
показать весь комментарий
07.11.2025 14:40 Ответить
Добре. А в якому маринаді їх повертати?
показать весь комментарий
07.11.2025 14:43 Ответить
Не можно звільняти вбивць !!!
До дому тільки в чорному пакеті. Інакше ця війна ніколи не скінчится.
показать весь комментарий
07.11.2025 14:50 Ответить
Це мабуть розраховано для ідіотів, платити бабаси і не казати, що за війну, то абсурд.
показать весь комментарий
07.11.2025 14:59 Ответить
А ху-ху не хо-хо? Нехай забирає своїх кенійців з армії Сосії.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:30 Ответить
Плати викуп.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:37 Ответить
Нехай Віллі попросить ху@ла відпустити наших полонених.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:51 Ответить
Мені вже за 60, але доводиться важко працювати на землі. Дайте будь ласка пару чорних обезяк в допомогу. Годувати буду.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:55 Ответить
 
 