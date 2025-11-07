Лидер Кении попросил Зеленского освободить из плена кенийцев, воевавших против Украины на стороне РФ

Президент Кении Уильям Руто рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время него обсуждали, в частности, освобождение пленных кенийцев, воевавших против Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомленность об опасности таких действий", - отметил он.

"Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, который находится под стражей в Украине", - добавил лидер Кении.

По его словам, Зеленский удовлетворил просьбу. Он также напомнил о продовольственном саммите, который Украина проведет позже в ноябре.

Что предшествовало?

Известно, что в Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.

57 ОМБр публиковала интервью с пленным гражданином Кении, который воевал на стороне РФ.

Власти Кении заявили, что Россия обманом завербовала ее граждан для участия в войне против Украины.

