Лидер Кении попросил Зеленского освободить из плена кенийцев, воевавших против Украины на стороне РФ
Президент Кении Уильям Руто рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время него обсуждали, в частности, освобождение пленных кенийцев, воевавших против Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которых незаконно завербовали для участия в войне в Украине, и договорились повышать осведомленность об опасности таких действий", - отметил он.
"Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, который находится под стражей в Украине", - добавил лидер Кении.
По его словам, Зеленский удовлетворил просьбу. Он также напомнил о продовольственном саммите, который Украина проведет позже в ноябре.
Что предшествовало?
- Известно, что в Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.
- 57 ОМБр публиковала интервью с пленным гражданином Кении, который воевал на стороне РФ.
- Власти Кении заявили, что Россия обманом завербовала ее граждан для участия в войне против Украины.
А у нас, в уранових шахтах, роботи немає кенійцям?
Чим займається фігляр? В нього навіть контракту нормального немає
До дому тільки в чорному пакеті. Інакше ця війна ніколи не скінчится.