Лідер Кенії попросив Зеленського визволити з полону кенійців, які воювали проти України на боці РФ

Президент Кенії Вільям Руто розповів, що провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Під час неї обговорювали, зокрема, визволення полонених кенійців, що воювали проти України.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь", - зазначив він.

"Я звернувся до президента Зеленського з проханням сприяти звільненню будь-якого кенійця, який перебуває під вартою в Україні", - додав лідер Кенії.

За його словами, Зеленський задовольнив прохання. Він також нагадав про продовольчий саміт, який Україна проведе пізніше у листопаді.

"За його словами, Зеленський задовольнив прохання"
А у нас, в уранових шахтах, роботи немає кенійцям?
показати весь коментар
07.11.2025 14:30 Відповісти
а чому відразу на шахту? можна запропонувати підписати контракт з ЗСУ
показати весь коментар
07.11.2025 17:49 Відповісти
Нехай Вільям Руто спочатку поверне всіх кенійців з діючої армії РФ.
показати весь коментар
07.11.2025 14:32 Відповісти
Хіба що за умови, що вдома їх повісять.
показати весь коментар
07.11.2025 14:32 Відповісти
Краще, щоб підсмажили на вогні та з'їли, але можна і сирими
показати весь коментар
07.11.2025 14:38 Відповісти
Тобто - вони найнялися вбивати українців за гроші, а їх просто відпустити?
показати весь коментар
07.11.2025 14:33 Відповісти
Ще й на додачу українським хлібом годувати
показати весь коментар
07.11.2025 16:27 Відповісти
Так і сказав, прошу звільнити, ми їх з'їмо
показати весь коментар
07.11.2025 14:33 Відповісти
Ці макаки за гроші ***** прийшли вбивати українців, а їхній бобоїн просе їх визволити?
показати весь коментар
07.11.2025 14:37 Відповісти
Зеля їх віддасть і хлібом забезпечить
показати весь коментар
07.11.2025 16:29 Відповісти
Кенійці, 6000 кубинців, 20 тис. корейців. 90 тис. іноземців якщо повірити їх телеграм.
Чим займається фігляр? В нього навіть контракту нормального немає
показати весь коментар
07.11.2025 14:38 Відповісти
Ми їх вже з'їли...
показати весь коментар
07.11.2025 14:40 Відповісти
До київського зоопарку їх!
показати весь коментар
07.11.2025 14:40 Відповісти
Добре. А в якому маринаді їх повертати?
показати весь коментар
07.11.2025 14:43 Відповісти
Не можно звільняти вбивць !!!
До дому тільки в чорному пакеті. Інакше ця війна ніколи не скінчится.
показати весь коментар
07.11.2025 14:50 Відповісти
Це мабуть розраховано для ідіотів, платити бабаси і не казати, що за війну, то абсурд.
показати весь коментар
07.11.2025 14:59 Відповісти
А ху-ху не хо-хо? Нехай забирає своїх кенійців з армії Сосії.
показати весь коментар
07.11.2025 15:30 Відповісти
Плати викуп.
показати весь коментар
07.11.2025 15:37 Відповісти
Нехай Віллі попросить ху@ла відпустити наших полонених.
показати весь коментар
07.11.2025 15:51 Відповісти
Мені вже за 60, але доводиться важко працювати на землі. Дайте будь ласка пару чорних обезяк в допомогу. Годувати буду.
показати весь коментар
07.11.2025 15:55 Відповісти
А ловити їх хто буде? Вони ж шустрі.
показати весь коментар
07.11.2025 17:10 Відповісти
Або в обмін на наших, або по відсидів терміну в тюрмі за ведення війни на території України
показати весь коментар
07.11.2025 16:11 Відповісти
А як вони туди потрапили з Кенії?
показати весь коментар
07.11.2025 16:41 Відповісти
На трамваї доїхали.
показати весь коментар
07.11.2025 17:12 Відповісти
просьба просьбой а БАНАНЫ ВПЕРЕД
показати весь коментар
07.11.2025 17:15 Відповісти
 
 