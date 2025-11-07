Лідер Кенії попросив Зеленського визволити з полону кенійців, які воювали проти України на боці РФ

Президент Кенії Вільям Руто розповів, що провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. Під час неї обговорювали, зокрема, визволення полонених кенійців, що воювали проти України.

"Ми висловили стурбованість щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь", - зазначив він.

"Я звернувся до президента Зеленського з проханням сприяти звільненню будь-якого кенійця, який перебуває під вартою в Україні", - додав лідер Кенії.

За його словами, Зеленський задовольнив прохання. Він також нагадав про продовольчий саміт, який Україна проведе пізніше у листопаді.

Що передувало?

Відомо, що у Кенії поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала кенійців воювати в лавах російської армії проти України.

57 ОМБр публікувала інтерв'ю із полоненим громадянином Кенії , який воював на боці РФ.

Влада Кенії заявила, що Росія обманом завербувала її громадян для участі у війні проти України.

