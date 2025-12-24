В Кении разоблачили схему вербовки людей для войны России против Украины
В Кении расследуют деятельность преступной сети, которая под видом "высокооплачиваемой работы" в РФ вербовала людей для участия в войне против Украины.
Детали расследования
По сообщениям СМИ, часть завербованных погибла на фронте, а родственники говорят об использовании их близких в качестве "пушечного мяса".
Схема имела признаки организованной операции: агенты сопровождали людей через аэропорт, оформляли документы, а российское посольство в Найроби выдавало краткосрочные визы.
После нескольких дней базовой подготовки кенийцев отправляли в зону боевых действий.
Привлечение уязвимых групп Глобального Юга путем обмана позволяет РФ компенсировать кадровый кризис, снижать внутреннюю цену войны и скрывать реальные потери, - пишут в ЦПД.
"Жизнь солдат — как собственных, так и иностранных — не имеет для Кремля никакой ценности", - отметили в Центре противодействия дезинформации.
