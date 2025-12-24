РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8897 посетителей онлайн
Новости Россия вербует на войну в Украине иностранцев
178 7

В Кении разоблачили схему вербовки людей для войны России против Украины

Россия обманом втянула граждан Кении в войну против Украины

В Кении расследуют деятельность преступной сети, которая под видом "высокооплачиваемой работы" в РФ вербовала людей для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

По сообщениям СМИ, часть завербованных погибла на фронте, а родственники говорят об использовании их близких в качестве "пушечного мяса".

Схема имела признаки организованной операции: агенты сопровождали людей через аэропорт, оформляли документы, а российское посольство в Найроби выдавало краткосрочные визы.

После нескольких дней базовой подготовки кенийцев отправляли в зону боевых действий.

Читайте также: Более 200 кенийцев воюют на стороне России в Украине, - Reuters

Привлечение уязвимых групп Глобального Юга путем обмана позволяет РФ компенсировать кадровый кризис, снижать внутреннюю цену войны и скрывать реальные потери, - пишут в ЦПД.

"Жизнь солдат — как собственных, так и иностранных — не имеет для Кремля никакой ценности", - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Читайте: Дочь экс-президента ЮАР сложила мандат после обвинений в вербовке наемников на войну в Украине, - СМИ

Автор: 

Кения (42) россия (98502) вербовка (288) Центр противодействия дезинформации (177) война в Украине (7334)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
везіть подивимось на них при -30
показать весь комментарий
24.12.2025 16:55 Ответить
Знаєш, що з нашими при такій температурі буде?
показать весь комментарий
24.12.2025 17:02 Ответить
Ого, виявляється навіть в Кенії є купа людей, готових воювати за гроші? А, ну да, в нас немає ж рекрутингу, в нас є безкоштовні миколи. Так переможемо! Обираємо зелених ще раз, і - до останього українця!
показать весь комментарий
24.12.2025 17:04 Ответить
А ви особисто готові платити кенійцям своїми грошима, щоб вони виконували за вас ваш конституційний обов'язок? Якщо так, то скільки?
показать весь комментарий
24.12.2025 17:08 Ответить
А в нас "конституційні обов'язки " тільки для бідняків ,а для багатіїв - ні ?
показать весь комментарий
24.12.2025 17:38 Ответить
Також читайте: Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні, - Reuters
200 з 56 мільйонів, і тих здебільшого шляхом найобки.
показать весь комментарий
24.12.2025 17:20 Ответить
Африканцям і зокрема кенійцям прокрутити ролик про пригоди африканського найманця в Україні.

Оператор українського дрона ліквідував африканського найманця російської армії. ВIДЕО

У мережі https://t.me/ButusovPlus/25653 з'явилися кадри бойової роботи українських операторів БПЛА, на яких зафіксовано знищення іноземного найманця, що воював у складі російських окупаційних сил. Джерело: https://censor.net/ua/v3592143
показать весь комментарий
24.12.2025 17:31 Ответить
 
 