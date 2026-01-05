Оккупанты повысили коммунальные тарифы в оккупированном Мелитополе и Мариуполе под предлогом НДС, - ЦПД

Жителей временно оккупированного Мелитополя снова поставили перед фактом: с 1 января 2026 года коммунальные услуги подорожали.

Об этом сообщили уже после вступления в силу новых тарифов, объяснив рост цен повышением НДС, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупационные власти заявили о повышении тарифов на электроэнергию на 1,7%, однако конкретные расценки оккупационные структуры до сих пор не обнародовали.

Подобная ситуация и в других оккупированных городах

В Мариуполе тариф на воду вырос почти на 97%, на газ - почти на 292%. Оккупационные администрации объясняют это "налоговыми изменениями", фактически перекладывая экономические проблемы России на гражданское население.

"Враг систематически ухудшает экономическое положение жителей временно оккупированных территорий. Повышение тарифов без предварительного уведомления, отсутствие прозрачности в ценообразовании и невозможность обжаловать решение - все это элементы давления на гражданское население", - сообщают в Центре противодействия дезинформации.

