698 12

Оккупанты повысили коммунальные тарифы в оккупированном Мелитополе и Мариуполе под предлогом НДС, - ЦПД

На ВОТ с 1 января 2026 года коммунальные услуги подорожали

Жителей временно оккупированного Мелитополя снова поставили перед фактом: с 1 января 2026 года коммунальные услуги подорожали.

Об этом сообщили уже после вступления в силу новых тарифов, объяснив рост цен повышением НДС, информирует Цензор.НЕТ.

 Оккупационные власти заявили о повышении тарифов на электроэнергию на 1,7%, однако конкретные расценки оккупационные структуры до сих пор не обнародовали.

Подобная ситуация и в других оккупированных городах

В Мариуполе тариф на воду вырос почти на 97%, на газ - почти на 292%. Оккупационные администрации объясняют это "налоговыми изменениями", фактически перекладывая экономические проблемы России на гражданское население.

"Враг систематически ухудшает экономическое положение жителей временно оккупированных территорий. Повышение тарифов без предварительного уведомления, отсутствие прозрачности в ценообразовании и невозможность обжаловать решение - все это элементы давления на гражданское население", - сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Автор: 

Мелитополь (627) оккупация (10396) россия (98587) Центр противодействия дезинформации (179)
Топ комментарии
+2
Це зрозуміло,а от чому на неокупованих все так зашибісь ?? Доки Гетьманцев буде знущатися з українців ??))
05.01.2026 13:14 Ответить
05.01.2026 13:14 Ответить
+2
они не в курсе как на неокупованной жлоб-чинуши поднимают тарифы, налоги, товары и валюты
05.01.2026 13:26 Ответить
05.01.2026 13:26 Ответить
+2
Навіщо нам переживати за окупаційні тарифи. Їх платитимуть ждуни і колоніальні переселенці. Якщо не заплатять - кацапи їх розстріляють. Та й най собі. Як ці міста визволимо - переживатимемо за тарифи.
05.01.2026 13:28 Ответить
05.01.2026 13:28 Ответить
на окупованих територіях
окуповані ніколи не будуть жити краще,
ніж як живуть окупанти..
05.01.2026 13:08 Ответить
05.01.2026 13:08 Ответить
Растьот працент ПДВ у комуналке.
Довольны хами, хоть не сыти в них *****.
Родная говень их исчо не *******.
***** их бох им обещал халяву и нирвану.
05.01.2026 13:13 Ответить
05.01.2026 13:13 Ответить
Це зрозуміло,а от чому на неокупованих все так зашибісь ?? Доки Гетьманцев буде знущатися з українців ??))
05.01.2026 13:14 Ответить
05.01.2026 13:14 Ответить
Не бажаєш кормити Захисників України!! Будеш годувати окупантів ******!
05.01.2026 13:18 Ответить
05.01.2026 13:18 Ответить
Дивись під свої ноги
05.01.2026 13:21 Ответить
05.01.2026 13:21 Ответить
они не в курсе как на неокупованной жлоб-чинуши поднимают тарифы, налоги, товары и валюты
05.01.2026 13:26 Ответить
05.01.2026 13:26 Ответить
Навіщо нам переживати за окупаційні тарифи. Їх платитимуть ждуни і колоніальні переселенці. Якщо не заплатять - кацапи їх розстріляють. Та й най собі. Як ці міста визволимо - переживатимемо за тарифи.
05.01.2026 13:28 Ответить
05.01.2026 13:28 Ответить
В мене прикольніші проблеми. На мобільні, дзвонять з номерів львівської обл, й вимагають борги комунальні. Неіснуючі))) вже й проклинала, й матюкала й в прокуратуру писала..нуль на масу...

Що робити?
05.01.2026 13:32 Ответить
05.01.2026 13:32 Ответить
Я смотрю,как эти жители стоят толпой и читают по бумажке жалобу,со словами УВ Владимир Владимирович, пожалуйста помогите,нас обижают власть ДНР!Мне их вообще не жалко!Ждуны Кто мог давно выехал,разными путями!
05.01.2026 13:34 Ответить
05.01.2026 13:34 Ответить
Сравнивать стоимость кубометров и киловатта не будем, бо будет зрада.
05.01.2026 13:40 Ответить
05.01.2026 13:40 Ответить
Ну,до наших тарифів їм ще далеко...
05.01.2026 13:57 Ответить
05.01.2026 13:57 Ответить
А... тепер зрозуміло звідки таке маніакальне баження МІнфіну втюхати ПДВ всім.
05.01.2026 14:00 Ответить
05.01.2026 14:00 Ответить
 
 