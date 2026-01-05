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Новини Окупація Маріуполя Окупація Мелітополя
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Окупанти підвищили комунальні тарифи в окупованих Мелітополі та Маріуполі під приводом ПДВ, - ЦПД

На ТОТ з 1 січня 2026 року комунальні послуги подорожчали

Жителів тимчасово окупованого Мелітополя знову поставили перед фактом: з 1 січня 2026 року комунальні послуги подорожчали.

Повідомили про це вже після набуття чинності новими тарифами, пояснивши зростання цін підвищенням ПДВ, інформує Цензор.НЕТ.

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 Окупаційна влада заявила про підвищення тарифів на електроенергію на 1,7%, однак конкретні розцінки окупаційні структури досі не оприлюднили.

Подібна ситуація і в інших окупованих містах

У Маріуполі тариф на воду зріс майже на 97%, на газ - майже на 292%. Окупаційні адміністрації пояснюють це "податковими змінами", фактично перекладаючи економічні проблеми Росії на цивільне населення.

"Ворог систематично погіршує економічне становище мешканців тимчасово окупованих територій. Підвищення тарифів без попереднього повідомлення, відсутність прозорості в ціноутворенні та неможливість оскаржити рішення - все це елементи тиску на цивільне населення", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

Читайте: У Росії зупинили розселення з аварійного житла через війну в Україні

Автор: 

Мелітополь (782) окупація (6995) росія (70892) ЦПД (269)
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Топ коментарі
+6
Це зрозуміло,а от чому на неокупованих все так зашибісь ?? Доки Гетьманцев буде знущатися з українців ??))
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05.01.2026 13:14 Відповісти
+5
они не в курсе как на неокупованной жлоб-чинуши поднимают тарифы, налоги, товары и валюты
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05.01.2026 13:26 Відповісти
+4
Сравнивать стоимость кубометров и киловатта не будем, бо будет зрада.
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05.01.2026 13:40 Відповісти

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