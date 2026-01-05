Окупанти підвищили комунальні тарифи в окупованих Мелітополі та Маріуполі під приводом ПДВ, - ЦПД
Жителів тимчасово окупованого Мелітополя знову поставили перед фактом: з 1 січня 2026 року комунальні послуги подорожчали.
Повідомили про це вже після набуття чинності новими тарифами, пояснивши зростання цін підвищенням ПДВ, інформує Цензор.НЕТ.
Окупаційна влада заявила про підвищення тарифів на електроенергію на 1,7%, однак конкретні розцінки окупаційні структури досі не оприлюднили.
Подібна ситуація і в інших окупованих містах
У Маріуполі тариф на воду зріс майже на 97%, на газ - майже на 292%. Окупаційні адміністрації пояснюють це "податковими змінами", фактично перекладаючи економічні проблеми Росії на цивільне населення.
"Ворог систематично погіршує економічне становище мешканців тимчасово окупованих територій. Підвищення тарифів без попереднього повідомлення, відсутність прозорості в ціноутворенні та неможливість оскаржити рішення - все це елементи тиску на цивільне населення", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.
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