Окупанти підвищили комунальні тарифи в окупованих Мелітополі та Маріуполі під приводом ПДВ, - ЦПД

Жителів тимчасово окупованого Мелітополя знову поставили перед фактом: з 1 січня 2026 року комунальні послуги подорожчали.

Повідомили про це вже після набуття чинності новими тарифами, пояснивши зростання цін підвищенням ПДВ, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупаційна влада заявила про підвищення тарифів на електроенергію на 1,7%, однак конкретні розцінки окупаційні структури досі не оприлюднили.

Подібна ситуація і в інших окупованих містах

У Маріуполі тариф на воду зріс майже на 97%, на газ - майже на 292%. Окупаційні адміністрації пояснюють це "податковими змінами", фактично перекладаючи економічні проблеми Росії на цивільне населення.

"Ворог систематично погіршує економічне становище мешканців тимчасово окупованих територій. Підвищення тарифів без попереднього повідомлення, відсутність прозорості в ціноутворенні та неможливість оскаржити рішення - все це елементи тиску на цивільне населення", - повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

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