РФ усиливает диверсии: Кремль использует гибридные атаки как предпосылку военной эскалации, - ЦПД

Министерство обороны Германии определяет Россию как самую большую и непосредственную угрозу безопасности страны. В Берлине считают, что РФ усиливает кибератаки, диверсии и дезинформационные кампании против критической инфраструктуры в рамках гибридной войны, прежде всего энергетики и оборонного сектора.

По оценке немецкого оборонного ведомства, такие действия не являются изолированными инцидентами

Они носят системный характер и направлены на выявление слабых мест во взаимодействии между различными уровнями власти, дестабилизацию общества и парализование механизмов принятия решений.

В ФРГ отмечают, что гибридные атаки могут стать подготовительным этапом к более широкому военному противостоянию в Европе, а также что гибридная война России против Европы является долгосрочной стратегией, а не временной тактикой.

Берлин также исходит из того, что даже при условии продолжения войны против Украины Россия до конца десятилетия будет наращивать возможности для масштабного конфликта с НАТО. В то же время Кремль будет пытаться избегать прямого столкновения с США, концентрируя давление именно на европейские государства.

