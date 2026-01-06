Мешканці Берліна вчаться виживати в умовах блекауту після диверсії: "Починаєш розуміти як почуваються українці. Я ось-ось заплачу". ВIДЕО

Близько 50 тис. будинків, підприємства та лікарні Берліна залишилися без електроенергії в розпал січневих морозів, систему налагодять тільки 8 січня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, уранці 3 січня у південно-західній частині Берліна сталася диверсія - підпал на кабельному мосту через канал Тельтов біля електростанції Ліхтерфельде, Відповідальність за це на себе взяла ліворадикальна екстремістська група Vulkan. Її представники повідомили про "цілеспрямований удар по об'єкту викопної енергетики".

Пожежу на об'єкті швидко загасили, але вогонь пошкодив високовольтні кабелі, внаслідок чого в місті почалися серйозні перебої з постачанням енергії. Ситуацію погіршують заморозки.

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