Контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій РФ, - ЦПД

Служба військової контррозвідки Німеччини (MAD) повідомила про безпрецедентне зростання іноземної розвідувальної активності в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Згідно з річним звітом за 2024 рік, значно зросла кількість спроб отримати дані про чисельність Бундесверу, системи озброєння, структури командування та рішення щодо розміщення військ.

Росію в документі окреслено як одну з головних загроз

Керівниця MAD Мартина Розенберг наголосила, що сучасний шпіонаж необхідно розглядати як підготовку до потенційних воєнних конфліктів. За її словами, у 2025 році зафіксовано різке зростання російських спроб розвідки на військових об’єктах, диверсій на лініях постачання, кібератак, операцій дезінформації та використання БпЛА, стійких до засобів РЕБ. Кількість виявлених інцидентів за рік майже подвоїлася.

Окрім зовнішніх загроз, MAD фіксує і зростання внутрішнього екстремізму: у 2024 році відкрито 524 нові справи, з них 413 — про праворадикальні прояви в армії. Це формує додаткові ризики для оборонної безпеки ФРН на тлі агресивних дій Росії та її спроб впливати на німецьке суспільство й армію.

Центр раніше повідомляв, що РФ використовує супутники над Німеччиною як елемент гібридної війни проти Європи.

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