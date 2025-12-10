РУС
Новости Шпионство Рф в ЕС
571 5

Контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ, - ЦПД

В Германии рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ

Служба военной контрразведки Германии (MAD) сообщила о беспрецедентном росте иностранной разведывательной активности в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Согласно годовому отчету за 2024 год, значительно возросло количество попыток получить данные о численности Бундесвера, системе вооружения, структуре командования и решениях по размещению войск.

Россия в документе обозначена как одна из главных угроз

Руководительница MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что современный шпионаж необходимо рассматривать как подготовку к потенциальным военным конфликтам. По ее словам, в 2025 году зафиксирован резкий рост российских попыток разведки на военных объектах, диверсий на линиях снабжения, кибератак, операций дезинформации и использования БПЛА, устойчивых к средствам РЭБ. Количество выявленных инцидентов за год почти удвоилось.

Кроме внешних угроз, MAD фиксирует и рост внутреннего экстремизма: в 2024 году открыто 524 новых дела, из них 413 — о праворадикальных проявлениях в армии. Это формирует дополнительные риски для оборонной безопасности ФРГ на фоне агрессивных действий России и ее попыток влиять на немецкое общество и армию.

Центр ранее сообщал, что РФ использует спутники над Германией как элемент гибридной войны против Европы.

Читайте: РФ создала теневой флот из 1240 танкеров для обхода санкций, — большинство судов старые и опасные. ИНФОГРАФИКА

Германия (7415) контрразведка (496) россия (98316) шпионаж (1489) диверсия (364) Центр противодействия дезинформации (175)
так это фиксаторы а не контрразведка, главное что бы эскалации не было ...
показать весь комментарий
10.12.2025 17:05 Ответить
І це росія ще "навіть не починала"...
показать весь комментарий
10.12.2025 17:12 Ответить
Вона вже давно почала принципово нову тактику гібридної війни у країнах НАТО.
Матеріали недавнього розслідування Христо Грозєва:
https://www.youtube.com/watch?v=SDYFU4uFiEk
показать весь комментарий
10.12.2025 17:19 Ответить
Ну хто б міг подумати? Ну, подумаєш, заселили пів Німеччини москалями. Всюди рашенський язик в німецьких містах чути, кидаються на людей, як собаки... а тут таке - ФСБ своїх ШТИРЛІЦІВ кругом навтикало...
показать весь комментарий
10.12.2025 17:19 Ответить
Та нє, це ж не війна. Давайте дружить і купувать газ, нафту і пеньку.
показать весь комментарий
10.12.2025 17:56 Ответить
 
 