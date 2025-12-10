Контрразведка Германии фиксирует рекордный уровень шпионажа и диверсий РФ, - ЦПД

Служба военной контрразведки Германии (MAD) сообщила о беспрецедентном росте иностранной разведывательной активности в стране.

об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Согласно годовому отчету за 2024 год, значительно возросло количество попыток получить данные о численности Бундесвера, системе вооружения, структуре командования и решениях по размещению войск.

Россия в документе обозначена как одна из главных угроз

Руководительница MAD Мартина Розенберг подчеркнула, что современный шпионаж необходимо рассматривать как подготовку к потенциальным военным конфликтам. По ее словам, в 2025 году зафиксирован резкий рост российских попыток разведки на военных объектах, диверсий на линиях снабжения, кибератак, операций дезинформации и использования БПЛА, устойчивых к средствам РЭБ. Количество выявленных инцидентов за год почти удвоилось.

Кроме внешних угроз, MAD фиксирует и рост внутреннего экстремизма: в 2024 году открыто 524 новых дела, из них 413 — о праворадикальных проявлениях в армии. Это формирует дополнительные риски для оборонной безопасности ФРГ на фоне агрессивных действий России и ее попыток влиять на немецкое общество и армию.

