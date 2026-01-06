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Жители Берлина учатся выживать в условиях блэкаута после диверсии: "Начинаешь понимать, как чувствуют себя украинцы. Я вот-вот заплачу". ВИДЕО

Около 50 тыс. домов, предприятий и больниц Берлина остались без электроэнергии в разгар январских морозов, систему наладят только 8 января. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 3 января в юго-западной части Берлина произошла диверсия - поджог на кабельном мосту через канал Тельтов возле электростанции Лихтерфельде. Ответственность за это на себя взяла леворадикальная экстремистская группа Vulkan. Ее представители сообщили о "целенаправленном ударе по объекту ископаемой энергетики".

Пожар на объекте быстро потушили, но огонь повредил высоковольтные кабели, в результате чего в городе начались серьезные перебои с поставками энергии. Ситуацию усугубляют заморозки.

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Берлин (241) морозы (202) диверсия (386) блэкаут (77)
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Топ комментарии
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І це їм ще не прилітає щоночі.
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06.01.2026 14:08 Ответить
+26
Ботяри зневажають жителів країни, яка чи не найбільше нам допомагає. Ця жінка висловилась цілком адекватно, але все одно знайдеться бидло, яке це обісре
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06.01.2026 14:41 Ответить
+14
Хай їдуть до нас на "підвищення кваліфікації".
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06.01.2026 14:09 Ответить

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