Жители Берлина учатся выживать в условиях блэкаута после диверсии: "Начинаешь понимать, как чувствуют себя украинцы. Я вот-вот заплачу". ВИДЕО
Около 50 тыс. домов, предприятий и больниц Берлина остались без электроэнергии в разгар январских морозов, систему наладят только 8 января.
Как сообщает Цензор.НЕТ, утром 3 января в юго-западной части Берлина произошла диверсия - поджог на кабельном мосту через канал Тельтов возле электростанции Лихтерфельде. Ответственность за это на себя взяла леворадикальная экстремистская группа Vulkan. Ее представители сообщили о "целенаправленном ударе по объекту ископаемой энергетики".
Пожар на объекте быстро потушили, но огонь повредил высоковольтные кабели, в результате чего в городе начались серьезные перебои с поставками энергии. Ситуацию усугубляют заморозки.
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