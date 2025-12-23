У Німеччині заарештували екстрадованого зі Швейцарії українця у справі диверсій на залізниці, - Welt

У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого екстрадували зі Швейцарії та обвинувачують у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, обвинувачений разом із двома спільниками нібито погодився виконати замовлення кількох осіб, імовірно пов’язаних із Росією, щодо здійснення підпалів і вибухів у сфері вантажних залізничних перевезень у Німеччині.

Деталі схеми

Згідно з матеріалами справи, фігуранти мали з Німеччини надсилати посилки до України, у яких були вибухові або запальні пристрої. Передбачалося, що вони спалахуватимуть під час транспортування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка Німеччини фіксує рекордний рівень шпигунства й диверсій РФ, - ЦПД

Один зі співучасників наприкінці березня відправив у Кельні дві пробні посилки, які, зокрема, містили GPS-трекери. За результатами розслідування, наказ на ці дії дав чоловік, якого згодом доставили до Карлсруе.

Затримання підозрюваних

Генеральний прокурор затримав підозрюваного в середині травня у швейцарському кантоні Тургау. У вівторок, через сім місяців після арешту, його екстрадували до Німеччини.

Двоє інших спільників були заарештовані ще у травні в Кельні та Констанці. Вони вже постали перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини та перебувають під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські спецслужби фіксують підготовку Росії до диверсій, - FT