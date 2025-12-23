У Німеччині заарештували екстрадованого зі Швейцарії українця у справі диверсій на залізниці, - Welt
У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого екстрадували зі Швейцарії та обвинувачують у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
За даними слідства, обвинувачений разом із двома спільниками нібито погодився виконати замовлення кількох осіб, імовірно пов’язаних із Росією, щодо здійснення підпалів і вибухів у сфері вантажних залізничних перевезень у Німеччині.
Деталі схеми
Згідно з матеріалами справи, фігуранти мали з Німеччини надсилати посилки до України, у яких були вибухові або запальні пристрої. Передбачалося, що вони спалахуватимуть під час транспортування.
Один зі співучасників наприкінці березня відправив у Кельні дві пробні посилки, які, зокрема, містили GPS-трекери. За результатами розслідування, наказ на ці дії дав чоловік, якого згодом доставили до Карлсруе.
Затримання підозрюваних
Генеральний прокурор затримав підозрюваного в середині травня у швейцарському кантоні Тургау. У вівторок, через сім місяців після арешту, його екстрадували до Німеччини.
Двоє інших спільників були заарештовані ще у травні в Кельні та Констанці. Вони вже постали перед слідчим суддею Федерального суду Німеччини та перебувають під вартою.
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