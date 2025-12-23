РУС
В Германии арестовали экстрадированного из Швейцарии украинца по делу диверсий на железной дороге, - Welt

Німеччина

В Германии взяли под стражу гражданина Украины, которого экстрадировали из Швейцарии и обвиняют в подготовке диверсий на железной дороге по заказу России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

По данным следствия, обвиняемый вместе с двумя сообщниками якобы согласился выполнить заказ нескольких лиц, предположительно связанных с Россией, по совершению поджогов и взрывов в сфере грузовых железнодорожных перевозок в Германии.

Детали схемы

Согласно материалам дела, фигуранты должны были отправлять из Германии посылки в Украину, в которых находились взрывные или зажигательные устройства. Предполагалось, что они взрывались бы во время транспортировки.

Один из соучастников в конце марта отправил в Кельне две пробные посылки, которые, в частности, содержали GPS-трекеры. По результатам расследования, приказ на эти действия дал мужчина, которого впоследствии доставили в Карлсруэ.

Задержание подозреваемых

Генеральный прокурор задержал подозреваемого в середине мая в швейцарском кантоне Тургау. Во вторник, через семь месяцев после ареста, его экстрадировали в Германию.

Двое других сообщников были арестованы еще в мае в Кельне и Констанце. Они уже предстали перед следственным судьей Федерального суда Германии и находятся под стражей.

Скільки ж серед наших громадян ще кацапського гівна 😒
показать весь комментарий
23.12.2025 18:01 Ответить
"ДНРіЛНР" - я навіть не сумніваюся....
показать весь комментарий
23.12.2025 18:07 Ответить
1000% російськомовний любитель рузкіх
показать весь комментарий
23.12.2025 18:05 Ответить
Він не українець, а скоріше росіянин з українським паспортом.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:09 Ответить
неужели Ермак??
показать весь комментарий
23.12.2025 19:00 Ответить
Це ще один з помічників ригоАНАЛЬНИХ з України, як і кравець чи павленко, бай, мехеда…!?!? Сівкович, з мертвечуком, єфремовим і клюєвими, можуть засвідчити щодо такого лайна в Україні!!!
показать весь комментарий
23.12.2025 18:22 Ответить
Німеччина, Швейцарія...
Що ж ви су🤬ки не втікаєте на к@ц@пію?
Якщо вам так подобається бігати з аквафрешем "за дєдов", то валіть на болота.

В країн Балтії, зараз гарний шанс щоб прорідити "любитєлєй сраліна" на своїх територіях.
показать весь комментарий
23.12.2025 18:49 Ответить
Українська нація складається з представників різних етносів, а тому правильно буде сказати:
- Не українець, а громадянин України!
показать весь комментарий
23.12.2025 19:02 Ответить
 
 