В Германии арестовали экстрадированного из Швейцарии украинца по делу диверсий на железной дороге, - Welt

В Германии взяли под стражу гражданина Украины, которого экстрадировали из Швейцарии и обвиняют в подготовке диверсий на железной дороге по заказу России.

Об этом сообщает Welt.

По данным следствия, обвиняемый вместе с двумя сообщниками якобы согласился выполнить заказ нескольких лиц, предположительно связанных с Россией, по совершению поджогов и взрывов в сфере грузовых железнодорожных перевозок в Германии.

Детали схемы

Согласно материалам дела, фигуранты должны были отправлять из Германии посылки в Украину, в которых находились взрывные или зажигательные устройства. Предполагалось, что они взрывались бы во время транспортировки.

Один из соучастников в конце марта отправил в Кельне две пробные посылки, которые, в частности, содержали GPS-трекеры. По результатам расследования, приказ на эти действия дал мужчина, которого впоследствии доставили в Карлсруэ.

Задержание подозреваемых

Генеральный прокурор задержал подозреваемого в середине мая в швейцарском кантоне Тургау. Во вторник, через семь месяцев после ареста, его экстрадировали в Германию.

Двое других сообщников были арестованы еще в мае в Кельне и Констанце. Они уже предстали перед следственным судьей Федерального суда Германии и находятся под стражей.

