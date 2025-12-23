В Германии арестовали экстрадированного из Швейцарии украинца по делу диверсий на железной дороге, - Welt
В Германии взяли под стражу гражданина Украины, которого экстрадировали из Швейцарии и обвиняют в подготовке диверсий на железной дороге по заказу России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
По данным следствия, обвиняемый вместе с двумя сообщниками якобы согласился выполнить заказ нескольких лиц, предположительно связанных с Россией, по совершению поджогов и взрывов в сфере грузовых железнодорожных перевозок в Германии.
Детали схемы
Согласно материалам дела, фигуранты должны были отправлять из Германии посылки в Украину, в которых находились взрывные или зажигательные устройства. Предполагалось, что они взрывались бы во время транспортировки.
Один из соучастников в конце марта отправил в Кельне две пробные посылки, которые, в частности, содержали GPS-трекеры. По результатам расследования, приказ на эти действия дал мужчина, которого впоследствии доставили в Карлсруэ.
Задержание подозреваемых
Генеральный прокурор задержал подозреваемого в середине мая в швейцарском кантоне Тургау. Во вторник, через семь месяцев после ареста, его экстрадировали в Германию.
Двое других сообщников были арестованы еще в мае в Кельне и Констанце. Они уже предстали перед следственным судьей Федерального суда Германии и находятся под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що ж ви су🤬ки не втікаєте на к@ц@пію?
Якщо вам так подобається бігати з аквафрешем "за дєдов", то валіть на болота.
В країн Балтії, зараз гарний шанс щоб прорідити "любитєлєй сраліна" на своїх територіях.
- Не українець, а громадянин України!