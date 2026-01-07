Уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять, - Свириденко

Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Про це пише у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення уряду

Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

"Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду", - написала вона.

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Перевірка ситуації у Львові

Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

"Здоров’я і життя людей - це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків", - резюмує Свириденко.

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Що передувало?

У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.

7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.

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