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Новини Відключення електроенергії
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Уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять, - Свириденко

лікарня без світла

Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Про це пише у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення уряду

Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

"Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похолодання може вплинути на графіки відключень світла, – Держенергонагляд

Перевірка ситуації у Львові

Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.

"Здоров’я і життя людей - це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків", - резюмує Свириденко.

Також читайте: В Україну доставили трансформатор з німецької ТЕЦ. ФОТО

Що передувало?

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Автор: 

лікарня (1406) Львів (3335) енергетика (3933) Свириденко Юлія (997) відключення світла (1725)
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Топ коментарі
+2
треба відключити. відключили. садовий заволав. треба включити. включили. дтєк почне кабелі нові прокладати на критичку за гроші народу, виділені на міні-тец. наробились.
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07.01.2026 11:45 Відповісти
+2
У зебілів завжди все по зебільному.
Бо вони розвалили державу.
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07.01.2026 12:33 Відповісти
+1
Популізм зашкалює
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07.01.2026 11:52 Відповісти

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