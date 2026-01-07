Уряд заборонив відключати світло в лікарнях, можливі порушення у Львові перевірять, - Свириденко
Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.
Про це пише у телеграм-каналі прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення уряду
Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.
"Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду", - написала вона.
Перевірка ситуації у Львові
Органи контролю, у тому числі Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема у місті Львові.
"Здоров’я і життя людей - це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків", - резюмує Свириденко.
Що передувало?
- У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.
- 7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
- Згодом він повідомив, що подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено.
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