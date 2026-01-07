РУС
Новости
853 7

Правительство запретило отключать свет в больницах, Госэнергонадзор проверит возможные нарушения во Львове, - Свириденко

больница без света

Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения.

Об этом пишет в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко.

Решение правительства

Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению снабжения электрической энергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

"Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства", - написала она.

Проверка ситуации во Львове

Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, незамедлительно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности в городе Львове.

"Здоровье и жизнь людей - это не повод для манипуляций и громких заголовков", - резюмирует Свириденко.

Что предшествовало?

Автор: 

Хто проявив ініціативу і почав вирубати лікарні Львова
показать весь комментарий
07.01.2026 11:28 Ответить
правильне питання - чому лікарні Львова досі без генераторів і чий це прoйoб?
показать весь комментарий
07.01.2026 12:33 Ответить
дебілка свириденка кому заборонила?
електрику василю?
чи, укренерго?
так, укренерго цеж і є дебілка свириденка!!!!
тобто, заборонила сама собі?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:41 Ответить
треба відключити. відключили. садовий заволав. треба включити. включили. дтєк почне кабелі нові прокладати на критичку за гроші народу, виділені на міні-тец. наробились.
показать весь комментарий
07.01.2026 11:45 Ответить
Уряд заборонив Кличку відключати світло в Києві?
показать весь комментарий
07.01.2026 11:46 Ответить
Популізм зашкалює
показать весь комментарий
07.01.2026 11:52 Ответить
У зебілів завжди все по зебільному.
Бо вони розвалили державу.
показать весь комментарий
07.01.2026 12:33 Ответить
 
 