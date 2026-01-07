Правительство запретило отключать свет в больницах, Госэнергонадзор проверит возможные нарушения во Львове, - Свириденко

Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения во время применения графиков ограничения электроснабжения.

Об этом пишет в телеграм-канале премьер Юлия Свириденко

Решение правительства

Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению снабжения электрической энергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

"Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства", - написала она.

Проверка ситуации во Львове

Органы контроля, в том числе Госэнергонадзор, незамедлительно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности в городе Львове.

"Здоровье и жизнь людей - это не повод для манипуляций и громких заголовков", - резюмирует Свириденко.

Что предшествовало?

В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.

7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц и весь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Впоследствии он сообщил, что подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена.

