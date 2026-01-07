Подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена, - мэр Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый после разговора с премьер-министром Юлией Свириденко заявил, что в городе восстановили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Утром разговаривал с госпожой премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения. На данный момент подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры восстановлена.



Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны", - отметил глава города.

По его словам, решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым.

"Но важно, что проблему услышали и ее уже исправляют", - подытожил Садовый.

Читайте: Похолодание может повлиять на графики отключений света, – Госэнергонадзор

Что предшествовало?

В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.

7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц ивесь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии.Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.

Читайте также: Свириденко ответила на петицию о дополнительном вознаграждении для военных