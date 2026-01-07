РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13641 посетитель онлайн
Новости Отключение электроэнергии
661 8

Подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена, - мэр Садовый

Во Львове восстановили подачу света на критическую инфраструктуру

Мэр Львова Андрей Садовый после разговора с премьер-министром Юлией Свириденко заявил, что в городе восстановили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Утром разговаривал с госпожой премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения. На данный момент подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры восстановлена.

Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны", - отметил глава города.

По его словам, решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым.

"Но важно, что проблему услышали и ее уже исправляют", - подытожил Садовый.

Во Львове восстановили подачу света на критическую инфраструктуру

Читайте: Похолодание может повлиять на графики отключений света, – Госэнергонадзор

Что предшествовало?

Читайте также: Свириденко ответила на петицию о дополнительном вознаграждении для военных

Автор: 

Львов (4694) Садовый Андрей (655) Свириденко Юлия (340) отключение света (599)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо десь прибуло, значить десь має зникнути.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:34 Ответить
Хай Львівський пивзавод обезточать натомість! Хоча це ж критична інфраструктура мабуть - там і музей прямо на заводі працює, і збірну з футболу вони спонсорують...

Взагалі, вважаю,що на зимовий період треба перестати давати електроенергію пивним, лікеро-горілчаним та тютюновим підприємствам. Це не ВПК і не критично важлива інфраструктура! У них і так надприбутки, можуть купити генератори/сонячні панелі/міні ТЕЦ!

Якщо вирубити, наприклад, завод Оболонь, то мабуть на всій Оболоні можна обійтися без відключень житлових будинків...
показать весь комментарий
07.01.2026 10:37 Ответить
Ага, може ще верховну раду та охфіс преЗедента обезточити?
Що Ви собі думаєте?
показать весь комментарий
07.01.2026 10:42 Ответить
Це теж можна, але ефект замалий буде, бо електрики вони жруть не більше, аніж великі житлові будинки...
показать весь комментарий
07.01.2026 10:59 Ответить
якщо тебе вирубити ,так всі будуть зі світлом
показать весь комментарий
07.01.2026 10:43 Ответить
Любиш бухнути і пихнути?
показать весь комментарий
07.01.2026 10:58 Ответить
В Славутичі відновили електропостачання
показать весь комментарий
07.01.2026 10:41 Ответить
Садовий, який вже 20 років "будує" обіцяний ним сміттєпереробний завод для Львова, дуже доклався, щоб такі недолугі зе-свириденки керували країною.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:51 Ответить
 
 