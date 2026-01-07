Подача электроэнергии на критическую инфраструктуру во Львове восстановлена, - мэр Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый после разговора с премьер-министром Юлией Свириденко заявил, что в городе восстановили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Утром разговаривал с госпожой премьер-министром, и.о. министра энергетики и министром здравоохранения. На данный момент подача электроэнергии по части объектов критической инфраструктуры восстановлена.
Есть понимание проблемы и на уровне города, и на уровне страны", - отметил глава города.
По его словам, решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым.
"Но важно, что проблему услышали и ее уже исправляют", - подытожил Садовый.
Что предшествовало?
- В декабре премьер Свириденко заявила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры.
- 7 января мэр Львова Садовый заявил, что с ночи часть больниц ивесь коммунальный электротранспорт отключили от электроэнергии.Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий.
Взагалі, вважаю,що на зимовий період треба перестати давати електроенергію пивним, лікеро-горілчаним та тютюновим підприємствам. Це не ВПК і не критично важлива інфраструктура! У них і так надприбутки, можуть купити генератори/сонячні панелі/міні ТЕЦ!
Якщо вирубити, наприклад, завод Оболонь, то мабуть на всій Оболоні можна обійтися без відключень житлових будинків...
Що Ви собі думаєте?