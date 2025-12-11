Сокращение продолжительности отключений электроэнергии ожидается в эти выходные, - Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на этой неделе в Украине может сократиться продолжительность действия графиков аварийных отключений электроэнергии.
Об этом она написала в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, решение было принято на очередном заседании энергетического штаба с участием профильных министерств, руководителей энергетических компаний, регуляторов рынка и народных депутатов.
Обсуждали состояние энергосистемы и шаги по восстановлению после российских обстрелов, в частности обеспечение резервов топлива и оборудования, усиление защиты инфраструктуры и наращивание генерации.
"Главное - обеспечить людей светом", - подчеркнула премьер. Она также отметила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры и ожидает оптимизации потребления электроэнергии на местах.
Отдельно Свириденко сообщила о подключении когенерационных установок к общей энергосети, которые помогут уменьшить дефицит электроэнергии. "Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - добавила она.
Якщо не буде обстрілу - ой, температура знизилась, сонця нема, вітер не дме, графіки 10 черг.
Завжди ваша Агент «Місс «Чєго ізволітє».