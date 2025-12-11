РУС
873 19

Сокращение продолжительности отключений электроэнергии ожидается в эти выходные, - Свириденко

свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что на этой неделе в Украине может сократиться продолжительность действия графиков аварийных отключений электроэнергии.

Об этом она написала в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, решение было принято на очередном заседании энергетического штаба с участием профильных министерств, руководителей энергетических компаний, регуляторов рынка и народных депутатов.

Обсуждали состояние энергосистемы и шаги по восстановлению после российских обстрелов, в частности обеспечение резервов топлива и оборудования, усиление защиты инфраструктуры и наращивание генерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задолженность "Львовугля" грозит отключением электроэнергии в санатории, где поселили переселенцев, - облэнерго. ВИДЕО

"Главное - обеспечить людей светом", - подчеркнула премьер. Она также отметила, что правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры и ожидает оптимизации потребления электроэнергии на местах.

Отдельно Свириденко сообщила о подключении когенерационных установок к общей энергосети, которые помогут уменьшить дефицит электроэнергии. "Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интернет во время блэкаутов: В "Дії" запускают карту покрытия xPON

Автор: 

Свириденко Юлия (313) отключение света (560)
Топ комментарии
+10
Все, вихідні без світла, гарантовані
11.12.2025 14:39 Ответить
+5
Невже не можне це робити мовчки,чи це звіт кацапам з запрошенням ******* знов?
11.12.2025 14:40 Ответить
+3
Це сигнал кацапам - обстрілюйте, ми все відремонтували?
11.12.2025 14:39 Ответить
Можливо. Але Юлька думає, що всі навколо не розуміють, що у вихідні навантаження традиційно менші ну і ще не має морозів. Тому логічно, що генерації буде вистачати трохи на більше годин. У будь якому випадку я особисту говорю, дякую ЗСУ. А за ті години світла із загальної мережі дякую простим електрикам та робітникам енергетичної галузі.
11.12.2025 14:51 Ответить
У кацапов есть интернет и они и так видят наши графики отключений
11.12.2025 15:17 Ответить
свой среді чужых ? чужой среди своїх.
11.12.2025 14:57 Ответить
У кацапов есть интернет и они видят наши графики отключений и так!
11.12.2025 15:18 Ответить
Фсьо....ура, все кончилось...Ще одна ідіотка сонна
11.12.2025 14:42 Ответить
Якщо буде обстріл (причому неважливо енергетики чи ні) - ой, ворог масовано атакував, графіки 10 черг.

Якщо не буде обстрілу - ой, температура знизилась, сонця нема, вітер не дме, графіки 10 черг.
11.12.2025 14:46 Ответить
11.12.2025 14:47 Ответить
тема цицьок не розкрита
11.12.2025 15:06 Ответить
Ок... можна зрозуміти, що кацапи мають сили та засоби завдавати нам болючих ударів, в тому числі по енергетиці. Але от що ніколи не буде вважатися нормою в цій ситуації, так це тотальна корупція, в тому числі в енергетиці та маніакальне бажання зеленої влади ловити хайм в соцмережах. Це якийсь фєтіш чи масовий психологічний розлад?
11.12.2025 14:48 Ответить
Все зрозуміло - Київ знову на вихідних майже без світла
11.12.2025 14:56 Ответить
І не тільки Київ.
11.12.2025 15:09 Ответить
Шановний пане путін. Доводжу до вашого відома, що черговий транш від європейських лохів ми успішно освоїли. Можете починати масовану атаку, щоб у нас дебет з кредитом зійшовся. Вашу двушку відправимо на наступному тижні (невеликі проблеми з логістикою).

Завжди ваша Агент «Місс «Чєго ізволітє».
11.12.2025 15:24 Ответить
Те,що ця ТП носе окуляри,не робить її розумною вумен і не відміняє факту,що призначив її Єрмак.Єрмак кого попало не призначав
11.12.2025 15:26 Ответить
Ба більше - навіть знання, як кажуть, японської, ні про що не говорить. А от конспектування кожного слова єрмака говорить багато чого
11.12.2025 15:32 Ответить
Давай свириденчиха перед вихідними "світла стане більше", ну, як тиждень тому, і -#уяк по енергетиці, і світла до#уя. Чи ви це з #уйлом узгодили? Нє? Тоді якого #єра 3,14здіти?
11.12.2025 15:30 Ответить
 
 