Зменшення тривалості відключень електроенергії очікується цими вихідними, - Свириденко
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що цього тижня в Україні може скоротитися тривалість дії графіків аварійних відключень електроенергії.
Про це вона написала у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, рішення ухвалили на черговому засіданні енергетичного штабу за участю профільних міністерств, керівників енергетичних компаній, регуляторів ринку та народних депутатів.
Обговорювали стан енергосистеми та кроки для відновлення після російських обстрілів, зокрема забезпечення резервів палива та обладнання, посилення захисту інфраструктури та нарощування генерації.
"Головне - забезпечити людей світлом", - підкреслила прем’єр. Вона також зазначила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури та очікує оптимізації споживання електроенергії на місцях.
Окремо Свириденко повідомила про приєднання когенераційних установок до загальної енергомережі, які допоможуть зменшити дефіцит електроенергії. "Очікуємо зменшення тривалості відключень вже цими вихідними", - додала вона.
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