Подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено, - мер Садовий
Мер Львова Андрій Садовий після розмови з прем'єркою Юлією Свириденко заявив, що у місті відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Зранку мав розмову з пані Прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено.
Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни", - зазначив очільник міста.
За його словами, рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим.
"Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", - підсумував Садовий.
Що передувало?
- У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.
- 7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.
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Взагалі, вважаю,що на зимовий період треба перестати давати електроенергію пивним, лікеро-горілчаним та тютюновим підприємствам. Це не ВПК і не критично важлива інфраструктура! У них і так надприбутки, можуть купити генератори/сонячні панелі/міні ТЕЦ!
Якщо вирубити, наприклад, завод Оболонь, то мабуть на всій Оболоні можна обійтися без відключень житлових будинків...
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