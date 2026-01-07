Подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено, - мер Садовий

Мер Львова Андрій Садовий після розмови з прем'єркою Юлією Свириденко заявив, що у місті відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зранку мав розмову з пані Прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено.



Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни", - зазначив очільник міста.

За його словами, рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим.

"Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", - підсумував Садовий.

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Що передувало?

У грудні прем'єрка Свириденко заявила, що уряд переглядає список об’єктів критичної інфраструктури.

7 січня мер Львова Садовий заявив, що від ночі частину лікарень та весь комунальний електротранспорт відключили від електроенергії. Це сталося через те, що Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств.

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