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Новини Відключення електроенергії
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Подачу електроенергії на критичну інфраструктуру у Львові відновлено, - мер Садовий

У Львові відновили подачу світла на критичну інфраструктуру

Мер Львова Андрій Садовий після розмови з прем'єркою Юлією Свириденко заявив, що у місті відновили подачу електроенергії на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зранку мав розмову з пані Прем’єр-міністеркою, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. Станом на зараз подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено.

Є розуміння проблеми і на рівні міста, і на рівні країни", - зазначив очільник міста.

За його словами, рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим.

"Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", - підсумував Садовий.

У Львові відновили подачу світла на критичну інфраструктуру

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Що передувало?

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Автор: 

Львів (3335) Садовий Андрій (544) Свириденко Юлія (997) відключення світла (1725)
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Топ коментарі
+2
Хай Львівський пивзавод обезточать натомість! Хоча це ж критична інфраструктура мабуть - там і музей прямо на заводі працює, і збірну з футболу вони спонсорують...

Взагалі, вважаю,що на зимовий період треба перестати давати електроенергію пивним, лікеро-горілчаним та тютюновим підприємствам. Це не ВПК і не критично важлива інфраструктура! У них і так надприбутки, можуть купити генератори/сонячні панелі/міні ТЕЦ!

Якщо вирубити, наприклад, завод Оболонь, то мабуть на всій Оболоні можна обійтися без відключень житлових будинків...
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07.01.2026 10:37 Відповісти
+2
Садовий, який вже 20 років "будує" обіцяний ним сміттєпереробний завод для Львова, дуже доклався, щоб такі недолугі зе-свириденки керували країною.
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07.01.2026 10:51 Відповісти
+2
Ви, напевно, були десь поза Україною протягом 2014-2019 років або вас взагалі не цікавили суспільно-політичні новини того періоду. І сам Садовий, і його депутати типу "хєроя" Семенченка ( де він зараз воює? ) із Самопомочі вели відверту війну проти Порошенка.
Задайте в гуглі запит "Садовий Порошенко" і насолоджуйтесь.
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07.01.2026 11:52 Відповісти

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