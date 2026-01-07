До погодинних відключень можуть додати ще одну чергу через сильні морози, - "Укренерго"

Зниження температури повітря традиційно призводить до зростання споживання електроенергії, однак погодний фактор є прогнозованим.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, енергосистема була повністю готова до проходження зимового періоду ще на початку жовтня.

Ситуацію значно ускладнили масовані атаки російської армії по енергетичній інфраструктурі, через які наразі діють вимушені обмеження електропостачання.

Зайченко зазначив, що у разі зниження температури повітря до мінус 20 градусів і утримання таких показників протягом кількох днів, "Укренерго" буде змушене посилити обмеження.

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Посилення заходів обмеження

"Для збалансування та забезпечення безаварійної роботи енергосистеми ми будемо змушені дещо посилити заходи обмеження. Орієнтовно - це плюс одна черга до графіків погодинних відключень", - повідомив він.

Водночас очільник "Укренерго" наголосив, що ключовим ризиком для енергосистеми України залишаються саме атаки РФ, наслідки яких неможливо спрогнозувати, особливо в умовах сильних морозів.

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